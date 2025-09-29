9月28日、高知競馬場で行われた7R・珊瑚冠賞（3歳上・ダ1900m）は、吉原寛人騎乗の1番人気、ユメノホノオ（牡5・高知・田中守）が快勝した。4馬身差の2着にエクセレントタイム（せん7・高知・川野勇馬）、3着にエスポワールガイ（牡6・高知・雑賀正光）が入った。勝ちタイムは2:05.5（不良）。

2番人気で岡遼太郎騎乗、メイショウウズマサ（牡9・高知・中西達也）は、7着敗退。

レース序盤、エスポワールガイが先行、エイシングラス、ネオブレイブらと続いて、人気のユメノホノオは後方から。ユメノホノオは600m過ぎで2番手に付け、2周目3コーナーで早々に先頭に立つとリードを広げつつ最終コーナーを通過。直線でも手応え抜群で、最後方から目一杯追い上げたエクセレントタイムに4馬身差をつけて快勝した。通算20勝目を飾ったユメノホノオ、重賞勝利数を10勝に伸ばした。

「ホッとしています」

1着 ユメノホノオ

吉原寛人騎手

「ユメノホノオにとって秋初戦ということでしっかりよい競馬ができたらなと思って挑みましたが、本当に強い競馬をしてくれてホッとしています。待機場所が変わっていたので、少し繊細さを出してしまって、スタートはうまく出られなかったので、メンバーと馬場を見てちょっと早めに良い位置をとりたいなと思っていました。ちょうどペースも落ち着いて、楽に二番手にあげていけたので、本当によい競馬ができたなと思います。ユメノホノオの応援ありがとうございました。強い競馬で勝つことができ嬉しく思っています」

ユメノホノオ 26戦20勝

（牡5・高知・田中守）

父：バトルプラン

母：テレフォトグラフ

母父：ハーツクライ

馬主：須田靖之

生産者：槇本牧場

【全着順】

1着 ユメノホノオ

2着 エクセレントタイム

3着 エスポワールガイ

4着 エイシングラス

5着 マジックセブン

6着 グラティアスグー

7着 メイショウウズマサ

8着 シートン

9着 ダノンジャスティス

10着 ナムラボス

11着 ティアップエックス

12着 ネオブレイブ