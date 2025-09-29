◆女子プロゴルフツアー ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 最終日（２８日、宮城・利府ＧＣ＝６５９０ヤード、パー７２、報知新聞社後援）

２打差１０位で出たプロ２年目の菅楓華（２０）＝ニトリ＝が、逆転で涙のツアー初優勝を飾った。８バーディー、１ボギーでこの日のベストスコア６５をマークし、通算９アンダー。終盤に神谷そら（２２）＝郵船ロジスティクス＝ら４人が首位に並ぶ大混戦を制した。

菅楓華（すが・ふうか）

▼生まれ ２００５年５月１７日、宮崎市生まれ。２０歳

▼高校 宮崎・日章学園卒

▼ゴルフ ６歳でゴルフを始める。２０２３年１１月のプロテストに一発合格

▼ルーキーイヤー 昨季はツアー２２戦に出場し、トップ１０入り４回。メルセデス・ランクは６３位

▼得意クラブ アイアン

▼３秒ルール 迷いのないプレーの速さも魅力の一つ。「あまり考えたくない。決めたらすぐに打つっていうのが昔からのルーチン。構えたら３秒以内」

▼趣味 カラオケとダンス。ゴルフは高速プレーで知られる菅だが「カラオケはバラード系が好き。テンポの速い曲は得意じゃない」

▼食トレ 昨季夏場に体重が減った反省を生かし「とにかく食べる」。体重は５キロ増をキープ

▼好きな食べ物 焼き鳥。「タレより塩派。さっぱり系が好き」

▼家族 両親と姉２人

▼サイズ １６８センチ、６５キロ