◆女子プロゴルフツアー　ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン　最終日（２８日、宮城・利府ＧＣ＝６５９０ヤード、パー７２、報知新聞社後援）

　２打差１０位で出たプロ２年目の菅楓華（２０）＝ニトリ＝が、逆転で涙のツアー初優勝を飾った。８バーディー、１ボギーでこの日のベストスコア６５をマークし、通算９アンダー。終盤に神谷そら（２２）＝郵船ロジスティクス＝ら４人が首位に並ぶ大混戦を制した。

菅楓華（すが・ふうか）

　▼生まれ　２００５年５月１７日、宮崎市生まれ。２０歳

　▼高校　宮崎・日章学園卒

　▼ゴルフ　６歳でゴルフを始める。２０２３年１１月のプロテストに一発合格

　▼ルーキーイヤー　昨季はツアー２２戦に出場し、トップ１０入り４回。メルセデス・ランクは６３位

　▼得意クラブ　アイアン

　▼３秒ルール　迷いのないプレーの速さも魅力の一つ。「あまり考えたくない。決めたらすぐに打つっていうのが昔からのルーチン。構えたら３秒以内」

　▼趣味　カラオケとダンス。ゴルフは高速プレーで知られる菅だが「カラオケはバラード系が好き。テンポの速い曲は得意じゃない」

　▼食トレ　昨季夏場に体重が減った反省を生かし「とにかく食べる」。体重は５キロ増をキープ

　▼好きな食べ物　焼き鳥。「タレより塩派。さっぱり系が好き」

　▼家族　両親と姉２人

　▼サイズ　１６８センチ、６５キロ