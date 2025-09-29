◆秋季高校野球静岡県大会▽準決勝 常葉大菊川１―４聖隷クリストファー（２８日・草薙球場）

準決勝が行われ、今夏甲子園出場の聖隷クリストファーが、２年連続で秋の東海大会（１０月１８日開幕・愛知）出場を決めた。センバツ出場の常葉大菊川に４―１で完勝。エース高部陸（２年）が１失点、１０奪三振の力投で４試合連続完投勝利を挙げ、３季連続県大会制覇に王手をかけた。３枠目の東海大会出場権を懸けた３位決定戦と、聖隷ー掛川西の決勝は１０月４日に草薙球場で行われる。

高部の投球が原動力となり、聖隷が注目された春夏甲子園出場校対決を制した。エースは４―１の９回２死、最終打者を空振り三振で仕留めると、風格を漂わせながら整列に加わった。

１１７球で完封した前日（２７日）の磐田東戦から連投。「きょう（準決勝）は気持ちで投げるしかないと思っていました」。疲れが影響し、序盤は球が浮いたが、投球時に足を高く上げ、グラブ位置を耳元まで持ってくるなど体を大きく使うことで修正。５回からは調子が戻った。

県予選から４試合連続コールドで勝ち上がってきた菊川打線に９安打を浴びながらも、１２１球で１失点完投。２ケタ１０三振を奪う異次元の投球だ。「（三振を）狙ってはいなかったですが、自分の球が通用すると分かったので、自信を持っていきたい」とうなずいた。

気合が入ったのは、相手エースで打撃センスもある佐藤大介（２年）との対戦。初回に失点につながる中越え二塁打、２、３打席目も安打を許した。しかし、８回の２死二塁では外角直球で意地の見逃し三振を奪った。

東海切符をつかみ、いよいよ次は春、夏に続く３季連続県制覇を懸けた決勝戦。相手は、高部が“連敗”を喫している掛川西だ。１年生だった昨夏は救援登板した決勝で敗れ、続く秋は県準決勝で完投するも２―４で敗戦。高部は「負けてから１年間、チームがやってきたことを掛川西相手にできる。積み重ねてきたものを出して、抑えたい」とリベンジを果たし、来春のセンバツにつながる東海大会への勢いを付ける。

（伊藤 明日香）

〇…常葉大菊川の自慢の強力打線は聖隷エース・高部から９安打。なかでも佐藤投手が３安打と気を吐いた。「甘く来た変化球をさからわずに打てた。『勝負！』という気持ちだった。楽しかった」。だが要所を締められ、佐藤も８回２死二塁で無念の見逃し三振に倒れた。それでも「東海大会でやり返す！」と全員が即座に気持ちを切り替え。石岡諒哉監督（３６）も「３位決定戦は絶対に勝つ」と気を引き締め直していた。