◆米大リーグ マリナーズ―ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、レギュラーシーズン最終戦の敵地・マリナーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、７回２死走者なしの４打席目に３番手左腕・スパイアーから出場した試合では２試合ぶりの本塁打で、昨季樹立した自己最多を更新する５５号ソロを放った。ほぼ同時刻に開始した試合で本塁打王を争うシュワバー（フィリーズ）にも１本差に迫った。

１打席目に右翼線へ二塁打を放ち、２打席目も右前安打。３打席目は空振り三振に倒れていたが、４点をリードした７回２死走者なしの４打席目に待望のアーチを描いた。２ストライクと追い込まれてからの３球目。左腕・スパイアーの９５・１マイル（約１５３・０キロ）を捉えると、中堅左へ打球速度１０９・５マイル（約１７６・２キロ）、打球角度３２度で運び、飛距離は４１２フィート（約１２６メートル）だった。この時点でシュワバーは本塁打を放っておらず、１本差に迫った。敵地ながらＭＶＰコールも巻き起こった。

７回の攻撃は２番のベッツで終わったため、最低２人の走者が出るか、延長に突入する必要があるが、５打席目が回れば、“ダブルリーチ”となる。本塁打が出れば、シュワバーが本塁打を放っていなければ本塁打王に並ぶ５６号となり、三塁打を放てば、１９年６月以来自身２度目のサイクル安打達成となる。ポストシーズン開幕２日前に勢いをつけている。