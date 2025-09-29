エヌビディア以外も注目株が勢揃い…5年で株価10倍の銘柄もある「半導体株7選」を実名公開

日米ともに夏枯れのない、爽快な株式市場だった。とはいえ、トランプ大統領の言動が世界的に株価を左右することには変わりがなく、過去を振り返ると株価が高値圏にあるときに、強気な発言によって株式市場に影響を与えたことがあるように感じられる。また、国内では政治が不安定なことはマイナス材料である。

そんな中、2億り人で投資作家の桶井道（おけいどん）氏は次のように言う。

「『トランプ関税ショック』は記憶に新しいと思います。かつ内政も不安定で、自民党の総裁選も株価に影響するでしょう。そんななかでも、影響を受けることなく、世界的に需要が続く分野として半導体が注目セクターです。5年で株価が数倍〜10倍になっている銘柄が多くあり、半導体株はポートフォリオに欠かせない時代になったと思います」

本稿では、半導体株への投資について、著書『 資産1.8億円＋年間配当金（手取り）240万円を実現！ おけいどん式「高配当株・増配株」ぐうたら投資大全 』（PHP研究所）が好評な桶井氏に、解説してもらう。桶井氏は2018年から半導体株への投資を始め、現在は多くの半導体株を保有している。

半導体業界とは

はじめに、半導体とは何か。基礎知識として少しだけ触れておきます。電気をほとんど通さないゴムなどを絶縁体といい、電気をよく通す金属などを導体といいます。その中間の性質を有するシリコンなどの物質・材料を半導体といいます。

実際には、報道などで目にする「半導体」という言葉は、半導体を材料に用いた「集積回路」（本稿では以降、これを「半導体」と書きます）のことを指す場合が多く、私たち投資家もそのイメージが強いと思います。半導体は情報の記憶、数値計算、論理演算などの情報処理をおこない、電子機器などで頭脳の役割を果たしています。

半導体は産業のコメともいわれており、今や国家の安全保障に直結し、競争力も左右する戦略物資となりました。日本、米国、ドイツなど各国が工場を誘致して自国生産に動いています。

私たちの生活は半導体なしでは成り立ちません。スマートフォン、パソコン、家電製品、自動車など多くのものに半導体が使われています。いまブームのAIにも多く使われています。また、人工衛星、戦闘機などにも欠かせず、国防も担っています。

半導体は非常の多くのプロセスを経て製造されるため、近年では「設計」と「製造」を分離する水平分業型が主流になっています。また、「材料」「製造装置」のメーカーもあります。さらには、半導体の製造は「超純水」「機能性水」を必要とするため、それを供給する「水企業」など関連企業もあります。それだけ多くの半導体株があるということです。

半導体業界の現状と見通し

つづいて、半導体業界の現状と見通しを確認しましょう。経済産業省が2024年5月31日に公表した「半導体・デジタル産業戦略の現状と今後」によりますと、半導体の市場規模は、2020年約50兆円、2025年約75兆円、2030年約100兆円とされます。需要の増加を窺い知ることができます。

半導体株の全体的な動きも見ておきましょう。米国上場の世界的な大手半導体企業30銘柄から構成される株価指数「SOX指数」というものがあります。この5年間で約2.8倍に上昇（ドル建て）しています（執筆時点の2025年9月15日現在）。上昇トレンドであることがわかります。

世界的に需要が増えていく業界の、トップ企業に投資するのが王道であることを考えますと、半導体株はぜひともポートフォリオに入れておきたいところでしょう。

半導体株の2つの「癖」

半導体株に投資する場合、注意することがあります。半導体株には2つの「癖」があります。

（1）ボラティリティ

半導体株はボラティリティが大きい傾向です。日々の株価の動きが大きいことを理解しておく必要があります。ポートフォリオのなかで半導体株の比率が高まると、それだけ評価額が大きく揺れ動くことになりますので、気をつけましょう。

（2）シリコンサイクル

半導体業界でみられる景気循環で、好況と不況が3〜4年程度で周期的に訪れる特徴を「シリコンサイクル」といいます。半導体関連企業の株価に影響します。

銘柄選択で最低限確認したい5つのポイント

半導体株は5年で数倍〜10倍になっている旨記述しましたが、半導体株なら何でもいい訳ではありません。勝ち組と負け組はどの業界にもあるものです。成長する企業を選ぶ必要があります。銘柄選択の5つのポイントをご紹介しましょう。

（1）ビジネス分析

その企業が持続的に儲かる事業をしているかどうか分析しましょう。新製品の開発状況やライバル企業との競争状況を確認し、また取引先企業を把握することも大切です。取引先企業に大手が並んでいると安心材料となります。

（2）業界トップ

業界トップを選ぶことは投資の基本です。業界1位か2位を選びましょう。

（3）増収増益

長期的には、株価は企業価値にリンクします。企業価値とは、一言でいえば「稼ぐ力、稼ぎを伸ばす力」です。よって、増収増益、つまり売上高も営業利益も成長している企業を選びましょう。1株あたり利益（EPS）の成長も重要です。加えて、増収率（前年に対して売上高がどれだけ伸びたか）および増益率（前年に対して利益がどれだけ伸びたか。営業利益で確認）も把握しましょう。

（4）営業利益率

半導体関連企業は営業利益率が高い傾向にあります。営業利益率は、同業他社と比較しましょう。

（5）株価のトレンド確認

株価のトレンドを確認しましょう。長期で見て、株価が上昇しているのか、下降しているのかを確認するだけで、難しいチャートを学ぶ必要はありません。5年チャートや10年チャートで上昇傾向の銘柄を選びましょう。

以上すべて100点満点の銘柄はありませんから、総合的に判断してご自身が納得できる銘柄を探してください。

銘柄紹介

銘柄紹介に移ります。半導体株7選です。

※推奨ではなく紹介です。（ ） 内はコードです。

（1）エヌビディア（NVDA）

エヌビディアは、投資家なら社名くらいは聞いたことがある方が多いと思います。半導体設計のリーディングカンパニーです。自社では工場を持たず、製造しない「ファブレス企業」にあたります。「GPU（画像処理半導体）」をコア事業として、元はゲーム機にはじまり、いまはAIによって業績が急拡大しています。2025年8月末時点の時価総額で世界1位です。AI半導体銘柄の花形といえるでしょう。営業利益率（3年平均、以下同様）は40％台半ばです。株価は5年で約14.6倍になりました（執筆時点の2025年9月15日現在、以下同様）。

（2）ブロードコム（AVGO）

無線、通信用半導体のファブレス企業です。ASICと呼ばれる、特定の機器や用途のために必要な機能を組み合わせた半導体を提供する世界的リーダーです。顧客のニーズに合わせて、カスタマイズしたASICを提供することで業界をリードしています。2025年第3四半期にAI関連の売上高が前年同期比で63％も増加しています。同社は、第4四半期にも加速して、11四半期連続で成長すると予想しています。AI半導体銘柄として存在感が出てきました。営業利益率は40％ほどです。株価は5年で約10倍になりました。

（3）アーム・ホールディングス（ARM）

イギリス企業ですが、米国ナスダックに上場しています。CPU（中央演算処理装置・半導体）テクノロジーの世界的リーダーです。半導体の設計をしており、ライセンス収入とロイヤリティ収入が収益源です。半導体企業にプロセッサー・デザインのライセンスを供与して、ライセンス料を得ます。加えて、半導体企業より、同社のテクノロジーを使用したチップごとに販売価格などに基づいてロイヤリティ収入も得ています。Armベースのプロセッサーで動くスマートフォンの割合は99％と独占的です。データセンター、自動運転、Iotでの市場シェアも拡大しています。営業利益率は10％台半ばです。上場して2年経過して、株価は約2.5倍です。

（4）ASMLホールディング（ASML）

オランダ企業ですが、米国ナスダックに上場しています。半導体を製造するには製造装置が欠かせません。半導体の製造工程は1000ステップを超えると言われており、製造工程ごとに製造装置メーカーがあります。同社は、「露光装置」メーカーで世界首位です。特に、半導体の微細化において重要な役割を担うEUV露光装置では、世界で同社しかプレイヤーが存在しないオンリーワン企業です。営業利益率は30％強です。株価は5年で約2.2倍です。

（5）ヴァンエック半導体ETF（SMH）

「個別株は怖い」と感じる方にはETFが選択肢になります。本銘柄は米国ETFです。米国市場に上場している半導体関連企業26銘柄で構成されます。米国企業だけではなく外国企業も含まれます。価格は5年で約3.7倍です。

（6）NF・米国株S&P500半導体ETF（346A）

東証ETFです。日本円で投資可能です。S&P500指数に含まれる、米国の半導体関連企業20銘柄で構成されます。2025年3月に上場以降、チャートは上昇トレンドです。

（7）グローバルX 半導体ETF（2243）

東証ETFです。日本円で投資可能です。半導体関連の代表的な指数であるSOX指数を採用しています。米国市場に上場している半導体関連企業31銘柄で構成されます。米国企業だけではなく外国企業も含まれます。上場して2年5ヶ月経過して、価格は約2.1倍です。

本稿で紹介した以外にもまだまだ注目の「半導体株」はあります。後編記事〈TSMCだけじゃない、5年で株価11倍の日本企業も…世界で戦える「半導体株10選」を実名公開〉では、さらに10の銘柄を紹介します。

