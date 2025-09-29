与えられた仕事はこなすが、それ以上は貢献しない「静かな退職」。4人に1人が「職場にいる」と答えるこの現象は、周囲に深刻な影響を及ぼします。特に仕事を押しつけられ疲弊する40代がいる一方、それを好機と捉え評価を上げる20代も。この世代間ギャップの正体と、誰もが幸福でいられる職場の条件を調査から解き明かします。

近年、国内外で「静かな退職（Quiet Quitting）」という言葉が知られるようになりました。与えられた業務をこなすことには真面目であっても、それ以上の努力や付加的な貢献は避ける――いわば「必要最低限の働き方」を指す概念です。

リクルートマネジメントソリューションズが実施した「働く人の本音調査2025」では、全国の正社員7,105名を対象に、周囲に「静かな退職者」がいるかどうかをヒアリングした結果、27.7％、つまりおよそ4人に1人が「いる」と回答しました。本人の意識や実態ではなく、あくまで共に働く人から見た感覚ですが、職場に一定割合で存在している現象といえるでしょう。

労働人口の減少や生成AIの普及など、働き方を取り巻く環境が急速に変わるなか、こうしたスタイルが周囲に与える影響は決して小さくありません。

調査によると、「同僚や上司に静かな退職者がいる」と答えた人は、いないと答えた人に比べて、主観的幸福感が統計的に有意に低いことが明らかになりました。職場で共に働く相手の姿勢が、自分自身の心理的充足感に影響を及ぼすことを示す結果といえるでしょう。

一方で、必ずしも悪影響だけではありません。静かな退職者がいると感じる人のうち、「不利益を受けた」と答えた割合は55.1％と半数を超える一方で、15.1％は「恩恵を受けた」と回答し、少数ながらポジティブな効果を感じる層も存在する点が特徴的です。

不利益として最も多く挙がったのは「仕事量が増えた」（47.7％）。処遇が十分に報われないとの声も自由記述で見られ、不公平感が不利益感を強めている様子がうかがえます。特に管理職層にその傾向が強く、部下のカバーや業務調整の負担が大きいことが背景にあると考えられます。

対照的に恩恵を感じる理由で最も多かったのは「相対的に自分の評価が上がった」（12.5％）。周囲が最低限にとどまるなかで努力を続けた結果、評価につながったと捉える人も少なくないのです。自由記述には「効率的な業務の進め方が共有された」「組織風土が変わった」といった声もあり、職場全体に波及する効果を肯定的にとらえるケースもみられました。

さらに調査結果を世代別にみると、30代・40代といった中堅層は不利益を感じやすい傾向が目立ちました。特に家庭やキャリアの両立に負担が増す年代にとって、同僚の業務態度が自分の労働負荷に直結することが影響しているのでしょう。

一方、20代では相対的に恩恵を感じた人の割合が高い傾向がみられました。若手社員にとっては、周囲の働き方が「自分の評価を引き上げるチャンス」や「成長の機会」に映りやすいのかもしれません。

「静かな退職」…組織と個人、それぞれに求められる対応

周囲に静かな退職者がいても幸福感を保てる人は、どのような条件を備えているのでしょうか。調査が示すのは、「成長支援感」と「正当評価感」の2点。「会社は従業員の成長を支援している」と強く実感している人は、静かな退職者が周囲にいても幸福感が高い傾向にあり、驚くべきことに、成長支援を感じられる人は「周囲に静かな退職者がいない」人よりも幸福感が上回る逆転現象すら確認されました。

また「会社が従業員を正当に評価している」と答えた人も同様に幸福感が高い傾向にあります。周囲に静かな退職者がいても、自分が正当に評価されていると感じられるならば、心理的に健やかでいられるようです。これは、不利益の背景に「不公平感」があることともつながり、処遇や評価の透明性が、働きやすさを支える土台となっていることを裏付けています。

「静かな退職」という現象は新しい言葉で語られていますが、実際には昔から存在していたものです。一定割合で生じるのは自然なことであり、それ自体を完全に排除するのは現実的ではないといえるでしょう。

重要なのは、それを前提にしつつ職場環境をどう整えるか。組織にとっては、制度設計や日常的な対話を通じて、従業員が「成長を支援されている」「正当に評価されている」と感じられる仕組みを構築することが欠かせません。1on1面談やスキル研修などの仕組みを単なる制度にとどめず、現場で実感できる形にしていく必要があります。

同時に、個人側にも工夫が求められます。会社が用意した支援策や評価の場を積極的に利用し、自分のキャリアや働き方に取り入れていくことが、周囲の働き方に過度に振り回されないための手立てになるでしょう。

「静かな退職者」がいる職場は、一見すると停滞感や不満を連想させがち。しかし、今回の調査結果は、組織と個人の取り組み次第でむしろ幸福感を高めることも可能であることを明らかにしました。働き方の多様化が加速するなか、こうした知見をどう生かすかは、働く人たちにとって課題になっていきそうです。

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ『「働く人の本音調査2025」第2回を発表』