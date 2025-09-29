10Ç¯´Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÂ£¤ëÍ¥¾¡¡¡µåÆ»¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜV¡¡À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼ÒÇÕ²Æµ¨À¾¶å½£Âç²ñ¡¡¡Ú¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ê¡¼¥°ÄÌ¿®¡Û
¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ê¡¼¥°¶å½£¹Å¼°¾¯Ç¯Ìîµå¶¨²ñ¶å½£ËÌÉôÃÏ¶èÏ¢ÌÁ¼çºÅ¤Î¡ÖÂè50²óÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼ÒÇÕ¾¯Ç¯¹Å¼°Ìîµå²Æµ¨À¾¶å½£Âç²ñ2025¡×¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¶¦ºÅ¡¢Ê¡²¬»Ô¸å±ç¡Ë¤¬8·î2¡¢3¡¢20Æü¡¢ÈÓÄÍ»Ô¤ÎÃÞËÎÐÃÏÌîµå¾ì¤Ê¤É¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡Ï¢ÌÁ¤Î¤Û¤«¶å½£ÆîÉôÃÏ¶èÏ¢ÌÁ¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¡¢¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¡¢¥ä¥ó¥°¥ê¡¼¥°¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥ê¡¼¥°¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ê¡¼¥°¤«¤é43¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡£¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·Á¼°¤Ç¶¥¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤ÏµåÆ»¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¤¬7¡½3¤ÇÊ¡²¬Æî¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¡Ê¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢½êÂ°¡Ë¤òÇË¤Ã¤Æ2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÃÞ¸å¥µ¥¶¥ó¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÈÂçÊ¬¹ñÅì¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¡ÊÆ±¡Ë¤¬3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦½à·è¾¡
Ê¡²¬Æî¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢
4000120¡Ã7
0130000¡Ã4
ÃÞ¸å¥µ¥¶¥ó¥Û¡¼¥¯¥¹
¡ÊÊ¡¡ËÀÄÍÕ¡¢·¦»³¡¢Ç¼ÉÙ¡¢´ØËÜ¡½´ÝÃ«
¡ÊÃÞ¡Ë¹â°æÎÉ¡¢´îÂ¿Â¼¡½»³ÅÄ
¢¦ÆóÎÝÂÇ¡¡ÅÄÃæ¡ÊÊ¡¡Ë¸ÅÀî¡ÊÃÞ¡Ë
ÂçÊ¬¹ñÅì¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢
0000¡Ã0
622¡ß¡Ã10
µåÆ»¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö
¡Ê4²ó¥³¡¼¥ë¥É¡Ë
¡ÊÂç¡ËÅÄÃæ¡¢¾®Ìî¡¢»°¸¶¡½ÀÄÌÚ¡¢ÇßÌÚ
¡Êµå¡Ë²¬Éô¡¢À®À¶¡½¾®ÅÄ
¢¦ÆóÎÝÂÇ¡¡µ×ÊÝÅÄ¡¢ÈÓÅÄ¡¢ÃçµÈ¡¢À®À¶¡Êµå¡Ë
¡¡¢¦·è¾¡
Ê¡²¬Æî¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢
2000010¡Ã3
110500¡ß¡Ã7
µåÆ»¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö
¡ÊÊ¡¡ËÀÄÍÕ¡¢ÎÓ¡¢´ØËÜ¡½´ÝÃ«
¡Êµå¡ËËÙÆâ¡¢¸¶»³¡½¾®ÅÄ
¢¦»°ÎÝÂÇ¡¡¸¶»³¡Êµå¡Ë
¢¦ÆóÎÝÂÇ¡¡À®À¶¡Êµå¡Ë
Â©»Ò2¿Í¤âOB¡¡±ÊÅÄËãÈþ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¡×
¡¡Ìó10Ç¯´Ö¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÍ¥¾¡¤òÂ£¤Ã¤¿¡£7¡½3¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª7²ó2»à¡¢µåÆ»¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¤Îº¸ÏÓ¸¶»³Îû¡ÊÅÄÂåÃæ3Ç¯¡Ë¤¬4ÈÖÂÇ¼Ô¤òÆÀ°Õ¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¥Ê¥¤¥ó¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç´¿´î¤ÎÎØ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£8·î¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë±ÊÅÄËãÈþ¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤Ø¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£±ÊÅÄ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÍ¥¾¡¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¸¶»³¡Ë¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¼çÍ×Âç²ñ¤Ç3°Ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£º£Âç²ñÄ¾Á°¡¢¥Ê¥¤¥ó¤Ï¡ÖÀäÂÐ¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ±ÊÅÄ¤µ¤ó¤ò´î¤Ð¤»¤è¤¦¡×¤È²¸ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤ä»î¹ç¤Î½àÈ÷¡¢±óÀ¬¤Î¼êÇÛ¤Ê¤É¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿à¥Á¡¼¥à¤ÎÊìá¤È¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¡£°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¡¢¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ê¤ÉÂ¾¥ê¡¼¥°¤â»²²Ã¤¹¤ëÂç²ñ¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤ÏÂçÊ¬¹ñÅì¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ë10¡½0¤Ç4²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¡£Ê¡²¬Æî¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤È¤Î·è¾¡¤Ï½é²ó¤Ë2ÅÀÀèÀ©¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤Ò¤ë¤Þ¤Ê¤¤¡£Ä¾¸å¤Ë1»àËþÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¤«¤é5ÈÖÈÓÅÄÎ÷¿Î¡ÊÆîÎÍÃæ3Ç¯¡Ë¤ÎÃæµ¾Èô¤Ç1ÅÀº¹¤Ë¡£2²ó1»à°ìÎÝ¤«¤é1ÈÖ¸¶»³¤ÎÃæ±Û¤¨»°ÎÝÂÇ¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£ÀèÈ¯¤Îº¸ÏÓËÙÆâÍ¦´ú¡ÊËÌÌîÃæ3Ç¯¡Ë¤âÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î4²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¸¶»³¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£ÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤â¹×¸¥¡£Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é4ÈÖÀ®À¶¹ª¡Ê»°¹ñÃæ3Ç¯¡Ë¤â2ÅÀÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¤³¤Î²ó5ÆÀÅÀ¤À¡£
¡¡º£Âç²ñÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿À®À¶¤Ïº£µ¨¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¡£169¥»¥ó¥Á¡¢77¥¥í¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿ÂÎ³Ê¤Ç½Õµ¨¥ê¡¼¥°Àï¤«¤é4ÈÖ¤ËºÂ¤ë¡£¡ÖÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ÈÁÇ¿¶¤ê¤äµï»Ä¤ê¤Ê¤É¤ÇÌÔÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö±ÊÅÄ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â°ìÃÊ¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢5»î¹ç¤Ç16ÂÇ¿ô10°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨6³ä2Ê¬5ÎÒ¤ÈÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò2¿Í¤âµåÆ»OB¡£Â©»Ò¤ÎÂ´¶È¸å¤â¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤ê¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë½¢¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁª¼ê¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£2019Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ÇÅìµþ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¡×¤È¾Ð´é¤Ç²û¤«¤·¤ó¤À¡£