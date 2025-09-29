スマートフォンやタブレット端末の普及に伴い、携帯型充電器であるモバイルバッテリーを多くの人が持ち歩くようになった。内蔵されるリチウムイオン電池が原因の火災が増えており、国が対策に乗り出す問題になっている。

環境省は今月から12月を「火災防止強化キャンペーン」と定め、関連する行政や業界と連携して周知徹底と啓発を強化する。実効性のある取り組みにしなければならない。

リチウムイオン電池は熱と衝撃に弱い。内部には可燃性のある電解液が入っており、高温の状態が続くと破裂や発火の恐れがある。使い方を誤れば、人命に関わる事態につながりかねない。

製品評価技術基盤機構（NITE）によると、リチウムイオン電池を搭載した製品による事故は2020年からの5年間で1860件に上り、うち8割以上が火災だった。モバイルバッテリーが原因の事案が最多だったという。

先週も東京のマンションでモバイルバッテリーが原因とみられる火災があり、6人が病院に運ばれた。

充電中や使用中には可能な限り注意を払い、ユーザー一人一人が適切な利用を心がけたい。

残暑の折、高温になりやすい車の中や交通機関内に放置してはいけない。車両火災も各地で報告されている。8月には走行中の上越新幹線の車内や大阪・関西万博の会場でも起きている。

公共交通機関を利用中に火や煙が出れば、運行にも影響が及ぶ。国土交通省は旅客機の預け入れ荷物に入れることを禁止した。機内に手荷物として持ち込む際も、常に状態が確認できる手元などに置くよう協力要請している。しっかり頭に入れておこう。

廃棄後の問題も深刻だ。全国のごみ処理施設や収集車で23年度、リチウムイオン電池が原因とみられる出火や発煙が2万1千件以上発生している。前年度より3割増え、過去最悪だ。働く人に危害が及ぶだけでなく、行政サービスにも支障が出る。

通常の家庭ごみと一緒に捨てられることが原因だ。福岡市でも今年、家庭の不燃ごみを扱う施設で火災が相次いでいる。

環境省は4月、家庭ごみからリチウムイオン電池を分別して回収するよう求める通知を市区町村に出した。

実情は、自治体の4分の1が人手不足などを理由に回収業務をしていないという。環境省は体制の整備を促しているが、自治体側にも問題意識の共有を求めたい。

リチウムイオン電池を内蔵した製品は見た目がプラスチックの場合が多く、消費者にとっては分別しにくい。経済産業省はスマホなどについて、来年4月から事業者に回収とリサイクルを義務付ける方針だ。

適切な分別回収と再資源化には、関係業界を巻き込むさらなる工夫が必要だろう。