深夜まで続いた祝勝会の“優勝疲れ”も見せず、出番に飢えた若鷹たちが躍動した。ソフトバンクは優勝を決めた27日からスタメンをがらりと変え、12安打4得点で逆転勝ち。小久保監督は「今日からの試合はCS（クライマックスシリーズ）に向けてメンバー選びの意味合いもある」とアピール合戦に満足そうだ。

1点を追う三回無死三塁から緒方が右翼へ同点二塁打。「優勝をしたが、自分は次のステージに向けてアピールの立場。とにかく結果を求めて打席に入った」。若手にとってCS、日本シリーズへのサバイバルレースは本格化している。

佐藤直は5号ソロを含む4安打の大暴れ。それも難敵左腕の隅田からの固め打ちで「よくボールも見えていて、いい1日を過ごせた」。ルーキー庄子はプロ初打点。投手陣でも木村光がプロ初セーブを挙げた。

試合前、小久保監督は「頭はCSに切り替わった」と宣言した。コンディション不良の主力もCSファイナルステージが開幕する10月15日に照準を合わせ、近藤は出場選手登録から外れ、周東も抹消される予定。一方で小久保監督は首位打者を争う牧原大、柳町には「2人で決着をつけろ」と平等に打席機会を与えるつもりだ。若手のアピール、タイトル争い、主力のコンディション回復…。万全の状態でCSを迎えるために動き始めた。 （小畑大悟）