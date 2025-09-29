【風人もよう 石川万祐子さん（28）】

結婚式を演出するウエディングプランナー（ブライダルコーディネーター）の国家検定1級に今春、合格した。1級の中から「マスター」を選ぶ競技会にも出場。論文試験を3位で通過し、6月に実技試験（接客ロールプレーイング）に臨んだ。

実技のお題はカスタマーハラスメントだった。「ブライダル産業はぼったくりだ」と憤る新郎新婦から悩みや本音を聞き出し、いかに円滑に式を挙げてもらうか−。出場した6人のうち上位3人に与えられるマスターの称号は逃したものの、1位に選ばれた人の接遇を目の当たりにして自らに何が足りないかを知った。「全国レベルで自分の“現在地”が分かり、目指す姿がはっきりした。来年もう一度挑戦して、1位になりたい」

実家は、長崎県南島原市深江町で40年以上続く結婚式場。幼い頃から「ハレ」の場が日常だった。近くの小学校から真っすぐ式場に帰り、席次表を折り畳んだり、隠れんぼをしたりして遊んだ。大学3年の時には多民族国家の婚礼を研究するため、インドネシアに1年間留学。東京の会社勤めを経て、23歳で家業に就いた。

少子化の影響で婚姻件数が減り、挙式・披露宴をしない「ナシ婚」も定着しつつある。そうした中で、同世代を中心に挙式の意義を伝える。「結婚は新郎新婦がそれまでの歩みを振り返る節目であり、結婚式は価値観を擦り合わせる場。挙式を望まないお二人に無理に勧めるのは違うとも思うが、立ち止まって今後を話し合う機会があっていい」

しばしば耳にする「結婚式は高額」といった声には「お二人が大事にしているものを優先し、柔軟に対応します」。既存のプランを提示するのではなく、どれだけ客の立場に寄り添えるかが腕の見せどころだ。

実家の式場は2年前、韓流のフォトウエディングを提供する専用スタジオを設けた。前撮り文化が盛んな韓国の高いレタッチ（修正）技術で画像を補正し、製本する。映画の一場面のような仕上がりが受け、県外からも「フォト婚」を目当てに訪れるカップルは増えているという。

貸衣装、美容、贈答、装花、飲食…。婚礼産業は裾野が広く、地域の経済を下支えする。「もしここがなくなると、まちの明かりも消えていく。うちだけの問題じゃない」

島原半島の人々が集う場所。そして自らが育ったこの場所を、これからも守っていく。 （本山友彦）