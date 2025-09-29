10月2〜4日に長崎市で開催される核戦争防止国際医師会議（IPPNW）の世界大会に合わせ、写真展「被爆者の肖像−80年の記憶」が28日、同市尾上町の出島メッセ長崎で始まった。見る角度によって被写体が立体的に浮かび上がる技法を用いた作品が並ぶ。初日は開会式があり、被写体となった長崎の被爆者16人が参加した。

展示されているのは広島を含めた計52人の肖像写真で、全てモノクロ。英国の著名な写真家パトリック・ボイドさんが2023年10月、創価学会県事務局から紹介された被爆者を特殊なレンズを使って撮影した。

撮影技法は「レンチキュラー・ホログラム」と呼ばれ、1作品当たり最大80枚の写真を使用。顔のしわや陰影が際立つよう表現されている。作品の脇には各人のメッセージを添えた。

開会式でIPPNWの長崎県支部長で、県被爆者手帳友の会の朝長万左男会長は「表情から読み取れる被爆者一人一人の記憶や被爆後の物語をぜひ見てもらいたい」とあいさつ。被写体となった三田村静子さん（83）は「飾られた被爆者たちの写真から平和への思いが伝わればうれしい」と話した。

展示は出島メッセ1階の会議室で10月5日まで。入場無料。 （高平路子）