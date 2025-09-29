「スプリンターズＳ・Ｇ１」（２８日、中山）

人馬ともに悲願達成だ。８歳馬で１１番人気のウインカーネリアンが逃げるジューンブレアとの競り合いを制し、Ｇ１初勝利。鞍上の三浦皇成騎手（３５）＝美浦・鹿戸＝は１２７回目の挑戦で初のＪＲＡ・Ｇ１タイトルをつかみ取った。２着には７番人気のジューンブレア、３着には２番人気のナムラクレアが入り、３連単は１３０万円超えの大波乱となった。なお、１番人気のサトノレーヴは４着に敗れた。

派手なガッツポーズで喜びを爆発させた。ついにＧ１の勲章を勝ち取った三浦。８歳馬ウインカーネリアンを見事に勝利へと導き、デビューから１８年目、１２７回目の挑戦で念願だったＪＲＡ・Ｇ１を射止めた。

殊勲の鞍上は「Ｇ１を勝てたことはうれしいですが、カーネリアンをＧ１馬にしてあげられたことが、何より良かった。そして初めてのＧ１勝利が、所属する鹿戸調教師のところ（の馬）で本当に良かったです」と喜びつつ、周囲への感謝を口にした。

道中はハナを主張したジューンブレアの直後を追走。４角で並び掛けると、直線の激しいたたき合いを頭差で制した。「ゲートを出てから２歩目の反応は世界でもトップレベルだと思っているので、内の行く馬を見ながら進められる外枠は良かったです。自信を持って、自分のリズムで進められました」と不利とも思えた大外枠も前向きに捉えていた。レースも理想通りの展開で、チャンスをグイッと引き寄せた。

ウインカーネリアンとは海外遠征を経験するなど、長い時間、苦楽をともにしてきた相棒。誰よりも勝たせてあげたいと思いながら、大舞台ではあと一歩の成績が続いていた。「年齢的にも残りのチャンスは少ないと思っていたので、最後はこれまでのことを思いながら追いました」。熱い思いがようやく結実した。

自身が手掛けたスクリーンヒーローの産駒で制した鹿戸師は「調教師冥利（みょうり）に尽きます。年齢的にも回復には時間がかかりますので、今後については関係者と相談してからですね」とベテラン馬の頑張りをねぎらった。本命不在のスプリント戦線。古豪の勝利で、ますます面白さが増してきた。