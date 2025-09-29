ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ＜解除＞【土砂災害警戒情報】北海道・小平町 29日06:10時点 ＜解除＞【土砂災害警戒情報】北海道・小平町 29日06:10時点 ＜解除＞【土砂災害警戒情報】北海道・小平町 29日06:10時点 2025年9月29日 6時10分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 29日午前6時10分、北海道と気象台は、小平町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・小平町 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 突然の大雨…車が水没したら？冠水路の走行“危険サイン”は約15cm 知っておきたい対処法 と保険【Nスタ解説】 ハザードマップは見るだけではなく足を運ぶ「水害は準備ができる災害」 1時間に50ミリの雨は“バケツをひっくり返したような雨”【大雨警戒】 急な大雨で道路が冠水したら？何センチまで運転できるのか セダンとＳＵＶ 比べてみたら意外な結果が！ 関連情報（BiZ PAGE＋） 生花, 長野, 葬儀, 法要, 在宅医療, 鎌倉, 伊東市, 射出成形機, 徳島, 東京