スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「里芋の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:里芋の好きな食べ方は？

・「里芋の好きな食べ方は？」の結果は…


・1位 … 煮物 82%
・2位 コロッケ 8%
・3位 揚げ物 6%
・4位 炒め物 4%

※小数点以下四捨五入

25,947票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

ごはんがすすむ 里芋と鶏肉のシンプル煮


【材料】（3~4人分）

里芋 8個
鶏もも肉 1枚
サヤインゲン 4本
<煮汁>
  だし汁 250~300ml
  酒 大さじ 3
  みりん 大さじ 2
  砂糖 大さじ 3
  しょうゆ 大さじ 3

【下準備】

1、里芋は皮をむいてひとくち大に切る。鍋に入れ、ひたひたの水を加えて火にかけ、竹串が刺さるまでゆで、水気をきる。



2、鶏もも肉はひとくち大に切る。

3、サヤインゲンは分量外の塩を入れた熱湯でサッとゆで、水に取る。粗熱が取れたら軸を切り落とし、長さを3等分に切る。

【作り方】

1、鍋に里芋、＜煮汁＞の材料を加えて強火にかける。煮たったら鶏もも肉を加えて落とし蓋をし、煮汁が少なくなるまで40〜50分、弱めの中火で煮る(煮汁は里芋がひたる位に加減して下さい)。



2、器に(1)を盛り、サヤインゲンを散らす。



(E・レシピ編集部)