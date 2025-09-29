里芋の好きな食べ方は？＜回答数 25,947票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第304回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「里芋の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:里芋の好きな食べ方は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ごはんがすすむ 里芋と鶏肉のシンプル煮
【材料】（3~4人分）
里芋 8個
鶏もも肉 1枚
サヤインゲン 4本
<煮汁>
だし汁 250~300ml
酒 大さじ 3
みりん 大さじ 2
砂糖 大さじ 3
しょうゆ 大さじ 3
【下準備】
1、里芋は皮をむいてひとくち大に切る。鍋に入れ、ひたひたの水を加えて火にかけ、竹串が刺さるまでゆで、水気をきる。
2、鶏もも肉はひとくち大に切る。
3、サヤインゲンは分量外の塩を入れた熱湯でサッとゆで、水に取る。粗熱が取れたら軸を切り落とし、長さを3等分に切る。
【作り方】
1、鍋に里芋、＜煮汁＞の材料を加えて強火にかける。煮たったら鶏もも肉を加えて落とし蓋をし、煮汁が少なくなるまで40〜50分、弱めの中火で煮る(煮汁は里芋がひたる位に加減して下さい)。
2、器に(1)を盛り、サヤインゲンを散らす。
(E・レシピ編集部)
