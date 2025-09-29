◆女子プロゴルフツアー ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 最終日（２８日、宮城・利府ＧＣ＝６５９０ヤード、パー７２、報知新聞社後援）

２打差１０位で出たプロ２年目の菅楓華（２０）＝ニトリ＝が、逆転で涙のツアー初優勝を飾った。８バーディー、１ボギーでこの日のベストスコア６５をマークし、通算９アンダー。終盤に神谷そら（２２）＝郵船ロジスティクス＝ら４人が首位に並ぶ大混戦を制した。

菅の初優勝をコースで見届けた母・ともみさん（５４）の瞳からも涙があふれた。炊飯器を持参しツアーに帯同。毎朝１合の米を炊き、おにぎりを作りサポートする。「負けず嫌いで自分の言うことを曲げない。弱音も吐かない」。そんな娘が抱え込んでいた苦悩を知るだけに、喜びもひとしおだ。

菅は小学１年の時のクリスマス、サンタクロースに「クラブがほしいです」とお願いした。人気シリーズ「ゼクシオ」の４本セット（ドライバ、フェアウェーウッド、７番アイアン、パター）が枕元に届いた。その頃からダンロップ一筋。

「一番報告したいのは家族。ずっとそばでゴルフを見ていてくれたおじいちゃんに『優勝したよ』って報告したい」。母はもちろん、宮崎で通院治療中の祖父・紘幸さん（８１）、クラブ契約を結ぶダンロップへの、恩返しの１勝だった。（高木 恵）