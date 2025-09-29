◆米大リーグ マリナーズ―ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、レギュラーシーズン最終戦の敵地・マリナーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、７回２死走者なしの４打席目に３番手左腕・スパイアーから出場した試合では２試合ぶりの本塁打で、昨季樹立した自己最多を更新する５５号ソロを放った。ほぼ同時刻に開始した試合で本塁打王を争うシュワバー（フィリーズ）にも１本差に迫った。

１打席目に右翼線へ二塁打を放ち、２打席目も右前安打。３打席目は空振り三振に倒れていたが、４点をリードした７回２死走者なしの４打席目に待望のアーチを描いた。２ストライクと追い込まれてからの３球目。左腕・スパイアーの９５・１マイル（約１５３・０キロ）を捉えると、中堅左へ打球速度１０９・５マイル（約１７６・２キロ）、打球角度３２度で運び、飛距離は４１２フィート（約１２６メートル）だった。この時点でシュワバーは本塁打を放っておらず、１本差に迫った。敵地ながらＭＶＰコールも巻き起こった。

２５日（同２６日）には、敵地・ダイヤモンドバックス戦で８―０と快勝。４年連続となる地区優勝を決めた。大谷は４点リードの４回に中堅右へ４試合ぶりの本塁打となる５４号２ラン。シャンパンファイト中に「今日はしっかりみんなで楽しんで明日以降また頑張りたいなと思います」と話していたように、しっかり気持ちを切り替えて、ベッツやフリーマンら主力が欠場した２６日（同２７日）もフル出場。本塁打は出なかったが、出場した試合では２試合ぶりにアーチを描いた。前日２７日（同２８日）は休養のため欠場。パワーをチャージしてアーチにつなげた。

自己記録を更新する５５号。シーズン５５本塁打と言えば、１９６４年に王貞治（当時巨人）が放ち、長らくＮＰＢ記録として君臨していた節目の数字。プレーするリーグ、試合数が違うとはいえど、日本人スラッガーとして節目の数字に達した。３１試合連続出塁も継続しており、９月は月間１０発目。５月の１５本に次ぐ多さで、２日後に迫っている３０日（同１０月１日）からのポストシーズンへも好調を維持している。

２４日（同２５日）にシュワバーが２発を放って５６本としたことで、大谷は３本差をつけられたが、２５日（同２６日）に自己最多に並ぶ５４号。３年連続本塁打王へ向けてラストスパートをかけている。今季最終戦。追いつくためには最低でもあと１発が必要とあり、最後の最後まで目が離せない。

◆大谷の年度別本塁打数（★は本塁打王）

▽１８年 ２２本

▽１９年 １８本

▽２０年 ７本

▽２１年 ４６本

▽２２年 ３４本

▽２３年 ４４本★

▽２４年 ５４本★

▽２５年 ５５本

◆今季の大谷の月別本塁打数

▽３月 ２本

▽４月 ５本

▽５月 １５本

▽６月 ７本

▽７月 ９本

▽８月 ７本

▽９月 １０本