

近場の旅先として人気の台湾。旅の専門家に、ガイドブックには載っていない「超穴場プラン」を教えてもらいました（撮影：筆者）

【写真】ガイドブックには載っていない超穴場を厳選！ひと味違う「台湾旅のプラン」とは？

欧米の物価高騰で、近場のアジア圏へ旅する人が増えている。とりわけ、台湾は日本からわずか3時間で行ける“弾丸旅行先”として不動の人気を誇る。王道だけあって、すでに渡航済みの人は多いかもしれない。



そこで今回は、初心者だけでなくリピーターも楽しめる、ひと味違う台湾旅のプランを紹介しよう。いずれも台北を中心にアクセス良好な、ドラマチックで素敵な場所やガイドブックに載ってないディープな穴場を厳選した。

ガイドブックにない超穴場！台湾一の豪邸へ

台北近郊の観光となると九份や鶯歌などが有名だが、実はここまで行かなくとも、市内中心部から約30分でアクセス可能なスポットがある。しかも、まだ日本のガイドブックや雑誌にも載っていない知る人ぞ知る穴場だ。

それは、かつて台湾の経済を動かした五大富豪の1つ、「林家」の造った豪邸「林本源園邸」。現在は国定古蹟に指定され、清時代の古典的景観が残る台湾唯一の庭園遺跡となっている。



林本源園邸。広大な敷地に迷路のように回廊が張り巡らされている（撮影：筆者）

広大な敷地に迷路のように張り巡らされた回廊には、瀟洒な東屋や館、秘密の通路などが点在し、蓮池に張り出した演劇舞台はまるで古代中国の歴史映画そのもの。不老不死を求めた秦の始皇帝による神仙思想が元となり、随所に始皇帝の好んだ庭園づくりの影響がみられる。まるで当時にタイムスリップしたかのような世界観だ。



林本源園邸は、随所に始皇帝の好んだ庭園づくりの影響が見られ、タイムスリップしたかのような世界観（写真：筆者）

定期的にボランティアガイドによる解説もあり、中には日本語で案内してくれるものもあるので受付で尋ねてみよう。写真映えもするので台北滞在で気軽に行けるスポットとして非常にオススメだ。

知られざる｢老舗喫茶｣や｢地元系夜市｣の魅力

台湾旅の楽しみの1つがグルメ。中でも、安くて美味しいローカルな朝ご飯は初心者からリピーターまでを魅了する。初心者には、まず豆乳スープの鹹豆漿に揚げパンの油條などが定番のオススメだが、2回目以降はぜひ次に紹介する喫茶店へ足を運んでほしい。

実は、台湾はお茶だけでなく珈琲文化も盛んで、美味しい本格珈琲を出す店も多い。中でも、西門駅からすぐの「蜂大珈琲」は、地元民に愛される1956年創業の老舗喫茶。早朝から開いているので、ここで台湾流モーニングもオススメだ。



台湾流モーニングにもオススメの老舗喫茶「蜂大珈琲」（撮影：筆者）

クセになるのが、ハムとたまごのホットサンド「火腿蛋三明治」。ポイントは、ちょっぴり甘い台湾マヨネーズ。ほんのり温かいパンのカリっとしっとり感、絶妙な卵の炒り加減と抜群にマッチする。お供には自家焙煎の台湾珈琲を。苦味とコクが、サンドイッチの優しい甘味をバランスよくまとめてくれる。



「蜂大珈琲」のホットサンド「火腿蛋三明治」は絶品（撮影：筆者）

台湾旅を計画する誰もが、手軽に台湾B級グルメを食べ歩きできる夜市を目指すに違いない。「士林夜市」や「寧夏夜市」、「饒河街観光夜市」などが有名だ。しかし、実はもっと穴場な夜市が存在する。

MRT（地下鉄）の「南京復興駅」から闇夜に紛れて静かな裏路地を抜けていくと、突如にぎわいに包まれる。「遼寧街夜市」だ。こぢんまりした規模にもかかわらず、威勢と活気に溢れる地元系夜市。観光客相手と違い、グルメなローカルが通うところは本当にウマい店しか生き残れない。



グルメなローカルが通う「遼寧街夜市」（撮影：筆者）

派手なファサードが目立つ「鵝肉城活海鮮」も人気だが、向かって右側の路面店「来来鵝肉活海鮮」では、さらにローカルな体験ができる。ぜひ台湾オヤジたちに混じって食事をしてみよう。驚くほど迅速に出てくるシンプルな炒飯でさえ、米粒のパラパラ加減、絶妙な具材の黄金比、胡麻油と醤油の深い香味、どれをとっても過去最高だ。

遼寧街夜市の程近くには、若者たちが集うオシャレなレストランバー「一茶一瓦 一號糧倉」がある。こちらも、日本の情報では見たことのない新たな穴場スポット。かつての穀倉庫をリノベーションした店内は当時そのままの梁や壁が残り、モダンな雰囲気と見事に融合している。



若者たちが集うオシャレなレストランバー「一茶一瓦 一號糧倉」（撮影：筆者）

ここでは台湾茶をベースにした様々なアルコールやドリンク、フード類が楽しめる。ディープな夜市とセットで、こんなおしゃれ系バーを訪れるのもいい。

レトロな隠れ家が目白押しの｢迪化街｣

統治時代の古い建物が残る「迪化街」は、多くの観光客が訪れる人気スポットだ。からすみやドライフルーツなど乾物や台湾土産の雑貨屋を訪れる人が多い。

迪化街の古い建物は、間口は狭いが奥行きがあり、普通の土産店に見える店舗の奥に、実は趣のある箱庭やカフェが潜んでいたり、上層階に思わぬギャラリーがあったりする。お土産屋巡りもいいが、ここではそんな隠れ家を訪れるのが面白い。



日本統治時代の古い建物が残る「迪化街」（撮影：筆者）

例えば、表は茶器を扱う土産店「迪化半日」。しかし、ショップの奥には小さな箱庭があり、その先には煉瓦造りの建物を利用した素敵なカフェが続く。台湾茶はもちろん、お茶と珈琲をブレンドしたドリンクや、自家製クリームパン、ケーキなどのスイーツ類はどれも美味しい。雨に濡れる庭の緑を眺めながらの休憩にもピッタリだ。



茶器を扱う土産店「迪化半日」の奥には、小さな箱庭と素敵なカフェがある（撮影：筆者）

また、「郭怡美書店」は国内外の書籍を集めた独立系書店。日本の本や児童書もあり、本好きにとっては眺めるだけで楽しい空間だ。同じく日本統治時代の木造建築を利用しており、屋根裏を利用したギャラリーや、読書ができる小部屋など、隠れ家的演出が面白い。



「郭怡美書店」。屋根裏を利用したギャラリーや読書ができる小部屋もある（撮影：筆者）

最旬のラグジュアリー空間に酔いしれる カペラ台北

2025年4月に開業したばかりの「カペラ台北」にも注目したい。シンガポールを拠点とするカペラホテルグループのラグジュアリーホテルだ。

アジアで最も注目される建築デザイナー、アンドレ・フー氏が空間設計を手掛け、ラグジュアリーと洗練、そしてオフィス街の中のオアシスを思わせるリラックス感が共存する、うっとりするほど特別な空間だ。



ラグジュアリーなひとときを味わえる「カペラ台北」（写真：カペラ台北）

宿泊以外にも、ティーサロンやレストランのみの利用もできるので、静かでラグジュアリーなひとときを味わいたいならぜひ訪れてほしい。

空港周辺のハイセンスなエリアでゆるりと散策

近年話題のハイセンスなカフェや雑貨店が集まるエリアが、松山空港から徒歩圏内の民生社區・富錦街エリアだ。

「琅茶 Wolf Tea」は、シングルオリジンの台湾茶葉にこだわったお茶と茶道具のセンス溢れるショップ。店内では自分でセレクトした茶葉を実際に淹れてくれるので、試飲してから好みのものを購入することができる。狼をモチーフにしたイラスト入りの茶缶やおしゃれな茶器は自分へのお土産にも買って帰りたくなる。



シングルオリジンの台湾茶葉にこだわった「琅茶 Wolf Tea」（撮影：筆者）

ほかにも、最新バターケーキの話題店「But. we love butter」や、時を忘れて過ごせそうなカフェなどがあり、緑多くゆったりした空気が流れる民生社區・富錦街は、台北市内とはまたひと味違い、帰国前にゆるりと散策するのにオススメだ。



民生社區・富錦街は、帰国前にゆるりと散策するのにオススメのエリア（撮影：筆者）

今回挙げたスポットは、すべてアクセスがよいので2泊3日の弾丸旅で十分訪れることができる。駅の券売機で買えるチャージ式ICカード「悠遊カード」を購入しておけば、MRTやバス、コンビニやタクシーの支払いにも使えるので便利だ。

台湾のベストシーズンは、降雨量が落ち着き過ごしやすい気候の、春（3月〜5月）と秋（9月〜11月）。2泊3日個人旅行の予算は、時期、ホテルや食事のグレードによって変わるが、平均的には10万〜15万円前後だ。ぜひ今回のプランを参考に、ひと味違う台湾旅を楽しんでみて欲しい。

（藤井 麻未 ： フリーライター、スーツケース専門家）