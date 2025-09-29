ミスから失点も、柏FWが強調するチームの“貫くべき姿勢”「リスクを背負ってでもビルドアップを」
［J１第32節］川崎 ４−４ 柏／９月28日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
柏レイソルは９月28日、J１第32節で川崎フロンターレと敵地で対戦。不用意なミスからの前半の２失点も響き、４−４のドローに終わった。
J１優勝争いに食らいついていくためにも、勝ちが必須のゲームだった。しかし、先制される展開で一度は逆転するも、勝ち切ることはできなかった。
試合後、FW垣田裕暉は「４失点してしまうと、なかなか勝つのは難しくなる。やっぱり守備はしっかりもっとしないといけないなと思いました」と肩を落とした。
川崎戦でも、最終ラインからしっかりと繋ぎビルドアップ。得意の形で相手ゴールに迫った。しかし、そのスタイルがゆえに自陣でのボールロストが失点に直接つながりやすい。
ただ、垣田はこう語る。
「（ミスからの失点は）もったいないし、いただけない。でもそれ（ビルドアップ）をビビって止めてしまったら、自分たちが今までやってきたことは出せない。
やっぱりあそこでしっかりリスクを背負ってでもビルドアップをしてきたから、良い形で前進できるシーンもたくさんある。そういったなかで、ああいうミスを減らしていないといけない」
続けて、「それ以上に、あのミスを取り返すという部分が必要かなと思います」とコメント。自身のストライカーとしての役割としっかり向き合い、改善を誓った。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
