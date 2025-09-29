◇パ・リーグ ソフトバンク4-1西武（2025年9月28日 ベルーナD）

フラミンゴの浮き輪をつけた歓喜のビールかけから一夜明け「7番・中堅」で西武戦にスタメン出場したソフトバンクの佐藤直は、気合が入っていた。

「試合前に（小久保）監督から“CSに向けてのアピールやぞ、チャンスはピンチやぞ”と言われて、大ピンチと思っていった」

3回無死の1打席目で左腕・隅田から右中間三塁打を放って先制のホームを踏むと、5、7回は中前打を放つ。締めくくりは8回2死、隅田の146キロ直球を捉え、左翼席へ5号ソロ。二塁打が出ればサイクル安打の“未遂”であり、1試合4安打はプロ初だった。

腰痛などを抱える近藤が出場選手登録を抹消され「CSに向けてのメンバー選びの意味合いもある」と語った小久保監督は「（佐藤）直樹は隅田からあれだけ打って、ほかのピッチャー打てないのは不思議でしょうがないですね」と苦笑いしながらも評価を語った。

「睡眠の質は悪かったけど、よくボールも見えた一日でした」と背番号30。短期決戦での選択肢の一つとして、指揮官の頭に刻まれた活躍だった。