◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク4-1西武(28日、ベルーナドーム)

西武の西口文也監督がこの日143球を投げた隅田知一郎投手についてコメントしました。

隅田投手は8回を投げきり143球、14奪三振4失点で今季10敗目(10勝)となりました。西口監督は「7回くらいでは交代させようと思っていたけど、本人が最後はきれいに終わらせたいと言っていたので。今日に関して言えばいろいろなことを最後に試せる機会だったので、試したいこともあったし、ボール自体も悪くなかったと思います」とコメントしました。

今シーズンもほぼローテーションを守り23試合に登板。10勝10敗で貯金を作れませんでしたが、「全体的に見たらそこまでは悪くはないと思いますけど、あとは勝負所でランナーを出したあとの連打とか、間の取り方とかそこさえもう少し気をつければ貯金を作れる投手になれると思います」と評価しました。

またバッターでは今季新加入のネビン選手が外国人助っ人では2016年のメヒア選手（35本）以来の20本塁打に到達しました。「ネビンがいなかったら、というくらいチームの大黒柱というか、中軸、4番というところで頼りになるバッターなので来年以降もしっかりシーズン通してやってもらいたい」とたたえました。