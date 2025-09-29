ヤクルト４−４巨人（セ・リーグ＝２８日）――ヤクルトは同点の四回、中村悠の２ランで勝ち越し。

巨人は中山が六回と八回に適時打を放って追いついた。その後は両チームとも救援陣が踏ん張り、引き分けた。

残り３試合の土壇場からの２位浮上を目指した巨人は、プレーボールからまもなく先発の横川が相手打線につかまった。何とか追いついて延長戦に持ち込んだが先にＤｅＮＡが広島に勝ったことで３位が確定。９月の誤算は、この試合を含む２１試合のうち、実に１５試合で初回に失点を喫したことだろう。課題を突きつけられたまま、クライマックスシリーズ（ＣＳ）に臨むことになる。

一回、横川は先頭の並木、長岡に連打を浴び、無死一、三塁で山田を迎える。犠飛であっさりと先制点を与えると、村上には右前適時打を打たれた。味方が同点とした直後の四回は中村悠に今季１号の２ランを許し、この回限りで降板。横川は「先頭打者を出してしまい、そこから狙い球を絞られた」と表情を曇らせた。

チームの月別防御率を見れば、４〜７月はいずれも２点台、８月も３・００だったが、９月は試合前時点で４・５０まで悪化している。先発陣が試合を作ることができていない影響は明らかで、フル回転の救援陣にも負担を強いている。この日も五回以降は８投手が懸命に無失点でつないだ。

練習日だった２５日。杉内投手チーフコーチは「（先発が序盤に）点を取られると試合の雰囲気が一気に落ちる。何とか士気を上げるような投球をしてほしい」と奮起を促していた。しかし、その後の３試合は、ＣＳでの登板が想定される山崎とグリフィン、そして、横川と初回から失点した。短期決戦を勝ち抜くためには、先手を取られることは禁物。先発陣が底力を示せるかどうかに、チームの行方がかかっている。（井上雄太）

巨人・阿部監督「（３位が確定したが）まだ、あと２試合ある。最後は東京ドームで勝つ姿をファンに見せないといけない。きっちり勝って、ＣＳにつなげたい」