¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û¤Ò¤½¤«¤ËÁÀ¤¦²¼¹î¾å¡¡Åê¼êÎÏàÈ×ÀÐá¤Ç£Ã£Ó¤Ë¼ê±þ¤¨¡Ö¤ä¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤½¤í¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬£Ã£ÓÆÍÇË¤Ë¸×»ëâ¾¡¹¤À¡££²£¸Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ï£±£°¡½£µ¤ÇÂç¾¡¤·¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤Ï£µ²ó£±¼ºÅÀ¤Ç£·¾¡ÌÜ¡Ê£³ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤ò£³°Ì¤Ç¾è¤êÀÚ¤ê¡¢¾È½à¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤À¡£º£µ¨¤Ï£±£²¾¡£±£²ÇÔ£±Ê¬¤±¤È¸ÞÊ¬¤ÎÀï¤¤¤ò±é¤¸¡¢¶ì¼ê°Õ¼±¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ç¤Ï¶åÎ¤¤¬£´¾¡¤ÇËÉ¸æÎ¨£²¡¦£±£¸¡¢µÜ¾ë¤¬£²¾¡¤ÇÆ±£²¡¦£²£µ¡¢Á¾Ã«¡¢ºÍÌÚ¡¢ÀîÀ¥¤âÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¶·â¿Ø¤Ç¤ÏÆÜµÜ¡¢ÃæÀî¡¢¹²¬¡¢¿ùËÜ¤é¤¬ÁêÀ¤Î¤è¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£±£°·î£±£±Æü¤Î½éÀï¤Ï¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦µÜ¾ë¤ÎÅÐÈÄ¤¬Ç»¸ü¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö°ìÈ¯¾¡Éé¤Ê¤Î¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÀèÈ¯¤ÎµÜ¾ë¤È°ËÆ£¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤¦¤¬¡Ö»³²¼¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÃæ·Ñ¤®¿Ø¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¡£ÌºÌÚ¤Î¾õÂÖ¤¬º£°ìÈÖ¤¤¤¤¤·¡¢²£»³¡¢»³ºê¡¢Æþ»³¤È¸ü¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤â¥Þ¥Á¥ã¥É¡¢ºÍÌÚ¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤í¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤³¤Á¤é¤ËÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â¶²¤ì¤ë¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¡£º£·î£²£°Æü¤«¤é¤Î£´Ï¢Àï¤ÇÁ´¾¡¤·¡¢º£µ¨£±¾¡¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¨ÃÏ¤Ç²¦¼Ô¤ò°µÅÝ¡££²£±Æü¤Ï£¶Ç¯ÌÜ¤Îº´Æ£¤¬£µ²óÌµ¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î»³ºê¤Ï£²ÀïÏ¢Â³¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤ÎÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¡¢¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌøÅÄ¤äµÈÅÄÀµ¾°¡Ê¸½¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¹¤´¤¤Â¸ºß¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤â¤º¤Ð¤Ì¤±¤¿ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¼¹î¾å¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£¥³¡¼¥Á¿Ø¤â¡ÖËèÇ¯¾å°ÌÁè¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ÄìÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤¿º£µ¨¡¢ºÇ¸å¤Ë¼çÌò¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£