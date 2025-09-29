¥Ö¥ëÃæÌî¤¬¸µË½Áö²¦¤ËÅÁ¤¨¤ëËÌÄ«Á¯¤Ç¤ÎÃöÌÚ¤µ¤ó à½ÉÇñÀè¤Ç¤Î²ñÏÃá¤¬¾·¤¤¤¿¤¢¤é¤Ì¸í²ò
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ½ÀÆ»¶ä¥á¥À¥ë¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿à¸µË½Áö²¦á¾®ÀîÄ¾Ìé»á¡Ê£µ£·¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¾®ÀîÄ¾Ìé¤ÎË½Áö²¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç£×£×£ÅÅÂÆ²¼Ô¤Î¥Ö¥ëÃæÌî¡Ê£µ£·¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ç¤Î¸Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤ÎÊ¿¾í¹ñºÝÂÎ°é¡¦Ê¸²½½ËÅµ¡ÊÊ¿ÏÂ¤Îº×Åµ¡Ë¡×¤ÏÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¡¢£±£¹£¹£µÇ¯£´·î£²£¸¡¢£²£¹Æü¤ËËÌÄ«Á¯¤ÎÊ¿¾í¥á¡¼¥Ç¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¡£½éÆü¤Ë£±£µËü¿Í¡¢£²ÆüÌÜ¤Ë£±£¹Ëü¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤ò½¸¤á¤¿¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¾®Àî»á¤Î»Õ¾¢¤À¤¬¡¢¥Ö¥ë¤â¾®³Ø£µÇ¯¤«¤éÂç¥Õ¥¡¥ó¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÃöÌÚ¤µ¤ó¤È½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¤Îº×Åµ¡×»²²Ã¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¡¢Æó¤ÄÊÖ»ö¤Ç°ú¤¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ö¥ë¤Ï£²Æü´Ö¤È¤â³¤³°»Å¹þ¤ß¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÂç´Ñ½°¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¸µ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¸Î¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ê¤È¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££²ÆüÌÜ¤Î¥á¥¤¥óÀï¤ÏÃöÌÚ vs ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥¢¡¼¤ÎÂ£´¤Î»ú¸Ç¤á¤ËÂÑ¤¨¤¿ÃöÌÚ¤¬±ä¿ñ»Â¤ê¤ÇÂçµÕÅ¾¾¡Íø¡£¥Ö¥ë¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÃöÌÚÀèÀ¸¡ª¡ª¡Ù¤È¡¢¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Êµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£µã¤±¤ë»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÃöÌÚ¤µ¤ó¤À¤±¡£¿ÍÀ¸¤òÉ½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ê´ÑµÒ¡Ë¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¡Ø²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡¢Ã¯¤â¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£Í¾·×¤Ë¤½¤ì¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈàÇ³¤¨¤ëÆ®º²á¤ÎËâÀ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÄËÌÄ«Á¯¤Ç¤ÏÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¶Ã¤¤Î¹Ô°Ù¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤âÈäÏª¡£¸½ÃÏ¤ÇÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÉô²°¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÏÂç²ñ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë°§»¢Ê¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï»î¹ç¤Ø¤Î·ãÎå¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥Ö¥ë¤ÏµÊ±ì¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¿·ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤«¤é¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¡ÖÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÏÍÕ´¬¤ÏµÛ¤ï¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥¿¥Ð¥³¤Ï·ù¤¤¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¥¿¥Ð¥³¤ÏµÛ¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£³Î¤«¤ËÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡£
¡¡¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡Ø¥¿¥Ð¥³¡¢µÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤ÇÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇµÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¿·Ê¹µ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ØÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¡»¡»¡»¤ò¤·¤¿¡Ù¤È¡£¡»¡»¡»¤Ï¥¿¥Ð¥³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ï¥ª¥Ê¥é¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£Åö»þ¤ÎÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ïà£³¶Ø¡Ê¼ò¡¢¥¿¥Ð¥³¡¢ÃË¡Ëá¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ»ö¤Ï¤½¤ì¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡ÃöÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉ´³²¤¢¤Ã¤Æ°ìÍø¤Ê¤·¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÏÍÕ´¬¡¢µÛ¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤¢¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢µÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£¾®Àî»á¤â¡ÖÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ø²¶¤ÏÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤Î¥ä¥Ä¡¢µÛ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡£¡Ø¼þ¤ê¤Î¿Í¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡ØÂç¾æÉ×¤À¡Ù¤È¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£Åö»þ¤ÎÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¼õÆ°µÊ±ì¡×¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡Ä¡£