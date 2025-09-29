86歳画家、戦争を経験した幼少期 今も忘れられない神戸から見た大阪大空襲
イラストレーターで画家の黒田征太郎氏が、10月1日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
黒田征太郎 ＝テレビ朝日提供
若い頃から国内外で活躍し、86歳の今も現役で活動するイラストレーターで画家の黒田氏が登場。何物にもとらわれず好きなものを描いてきたという黒田氏は、ライブペインティングも1,000回以上開催し絵と音楽の融合も楽しんでいるそう。
放送では「黒柳と一緒に絵を描きたい」という黒田氏の要望で、二人の共同作業で絵を描くことに。
大阪生まれ兵庫育ちの黒田氏は、終戦のときは国民学校の1年生だったそう。神戸の山から大阪大空襲を見たことが86歳の今も忘れられないと話す。
