¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤ÎÌ©²ñÁûÆ°¤Ë¡ÖÁ°¶¶¤´ÅöÃÏ¥¢¥Ë¥á¡×¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍîÎÞ¡¡²ÄÎù¤Êà»ÔÄ¹¥¥ã¥éá¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¥«¥ª¥¹
¡¡·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡Ê£´£²¡Ë¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñÊóÆ»¤Ë¤è¤ëÁûÆ°¤Ï¡¢»ÔÌò½ê¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤Ê¤É¼ýÂ«¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Á°¶¶»Ô¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡ÖÁ°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤À¡£
¡¡»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤ÏÆü¤Î¡Ö£Î£Å£×£Ó¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¡£¾®Àî»á¤¬ÇÛ¶ö¼Ô¤Î¤¤¤ëÆ±»Ô´´Éô¿¦°÷¤È¤ÎÊ£¿ô²ó¤ËµÚ¤Ö¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¾®Àî»á¤Ï¡Ö¸í²ò¤ò¾·¤¯·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤È¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¤ÆÄÄ¼Õ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃËÀ¤È¤ÎÃË½÷´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÁûÆ°¤Ï¹¤¬¤ë¤Ð¤«¤ê¡££²£¶Æü¤Ë¤ÏÈó¸ø³«¤Î²ñ¹ç¤ÇÂ³Åê¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¹ç·×£²£°£°£°·ï°Ê¾å¤Î¶ì¾ð¤äÌµ¸ÀÅÅÏÃ¤¬»ÔÌò½ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ±»Ô¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÁ°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¼º°Õ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¢¥Ë¥á¤Ï£²£°£²£µÇ¯£´·î¤«¤é£¶·î¤Þ¤Ç£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¤ä·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷¡£·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤òÉñÂæ¤Ë£µ¿Í¤ÎËâ½÷¸«½¬¤¤¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯ÀÄ½ÕÊª¸ì¤Ç¡¢Ã´ÅöÀ¼Í¥¤¬¡ÖÁ°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ²Î¼ê³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÉÊ¤ÎàÀ»ÃÏá¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤ËÆ±»Ô¤ÏÆ±ºî¤òÁ´ÎÏ¥µ¥Ý¡¼¥È¡££²£µÇ¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×Í½»»¤Ç´ØÏ¢»ö¶È¤ËÌó£±£µ£°£°Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤¿¡£¾¦Å¹³¹¤òÊâ¤±¤Ð¤¹¤°¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤Û¤ÉÃÏ°è°ìÂÎ¤ÇÆ±ºî¤ò¿ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀ»ÃÏ½äÎéÌÜÅª¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÆ±»Ô¤òË¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®Àî»á¤âÆ±ºî¤Î£Ð£Ò¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò°õºþ¤·¤¿Ì¾»É¤òÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¥°¥Ã¥º¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¤Î»ÜÀß´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¥¢¥Ë¥á¤â¤¤Á¤ó¤È¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¡¢»Ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥¢¥Ë¥á¥°¥Ã¥º¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¡£¡ØËÜÅö¤Ï¤¤¤Ä¤â¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÜ¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Á¡Ù¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢ÎÐ¿§¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤ÎËâ½÷¸«½¬¤¤¡¦ËÌ¸¶¥¥ç¥¦¥«¤À¡£»ÔÄ¹¼¼¤Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÃÖ¤¤¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤Éà¿ä¤·³èá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇº¤ß¤Î¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ±ºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥¥ç¥¦¥«¤Ï¸©Æâ¿ï°ì¤Î¿Ê³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¡¢Á°¶¶»ÔÄ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£ºîÉÊÆâ¤Ç¤â¥¥ç¥¦¥«»ÔÄ¹¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£Ç¯£¹·î¤ÏÀ¼Í¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÁ°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¤Î³èÆ°£±¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤»þ¡£ËÜÅö¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°¤¤¤·¡¢¥¥ç¥¦¥«¡á¥é¥Ö¥Û»ÔÄ¹¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤Ä¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤ÏÊÙ³Ø¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤ª¤ê¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤È¡¢¥¥ç¥¦¥«¤È¶¦ÄÌÅÀ¤âÂ¿¤¤¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¶¤ÏÊ£»¨¤À¡£
¡¡ÊÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥¥ç¥¦¥«¤Á¤ã¤ó¤ÏºîÃæ¤ÇÇº¤ß¤òÊú¤¨¡¢ÃËÀÇÛ¿®¼Ô¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÎÉ¤¤Á°¶¶¤òºî¤ë¤Ù¤¯»ÔÄ¹¤ò»Ö¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¸½Ìò¤Î»ÔÄ¹¤ÏÇº¤ßÁêÃÌ¤Ç¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¡£¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£¥¥ç¥¦¥«¤Á¤ã¤ó¤¬ÇØÉé¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°¶¶¤Î»ÔÀ¯¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Î»ÔÄ¹¤¬¡Ø¥é¥Ö¥ÛÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡Ù¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡À¼Í¥¤é¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Á°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¤Ï£²£¸Æü¤Ë³èÆ°£±¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤òÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤â¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢Á°¶¶¤ÎÌ¾¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¡£¡ÖÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤¥¥ç¥¦¥«¤Á¤ã¤ó¤ò¸«½¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£À»ÃÏ¤Î»ÔÄ¹¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡»ÔÌ±¤ÎÀ¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¡£