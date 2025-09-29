元AKB48のタレントで起業家の小嶋陽菜（37）が28日、インスタグラムを更新。ランジェリーショットを公開した。

自身がプロデュースするライフスタイルブランド「Her lip to」を運営する「heart relation」の代表取締役CCO（チーフ・クリエーティブ・オフィサー）を務めている。

「ブランドローンチから3周年を迎えました あっという間ですね」とつづり、真っ赤な大きなバラが3輪のったデコレーションケーキを手に、デコルテを大胆に露出した自社ランジェリー姿なども披露。ケーキを人さし指でペロリとなめようとする笑顔も見せた。

「エブリデイエッセンシャルシリーズから始まり、大好評のパーフェクトヒップガードル、そして今年はフェムケアラインを新たにお届けできました。私自身も毎日に欠かせない大切なアイテムたち…ありがたいことにたくさんの方にご愛用いただき、女性の日常に寄り添うブランドとして多くの方に愛していただけていることを心から嬉しく思います。いつも本当にありがとうございます これからも皆さまに喜んでいただけるようなアイテムを企画していますので、ぜひ楽しみにしていてくださいね」と意気込みも記した。

ファンやフォロワーからも「ビジュが良すぎぃ」「色気がダダ漏れ」「ナイスボディー」「えろかわいい」「可愛いの最前線」「美しくて優雅」「水着似合うセクシー」などのコメントが寄せられた。