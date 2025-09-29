マリナーズ戦に「1番・DH」で出場

【MLB】マリナーズ ー ドジャース（日本時間29日・シアトル）

ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地でのマリナーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、自己最多を更新する55号ソロを放った。リーグトップのカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）へ1本差に迫った。

これがレギュラーシーズン最終戦。大谷が敵地を騒然とさせた。第1打席は右翼線二塁打を放って連続出塁を31試合連続に伸ばした。第2打席でも右前打をマークし、第3打席では三振に倒れていた。

そして迎えた7回の第4打席、左腕スパイアーの直球を中堅方向へはじき返した。飛距離412フィート（約125.6メートル）の一発。大谷は確信しながら歩き出した。

記録ずくめの一発だ。シーズン55本は球団最多記録を更新。これでドジャース移籍後は通算109本塁打となり、移籍後2年間の本塁打数ではアレックス・ロドリゲス（2001〜2002年）と並ぶ歴代2位となった。

ナ・リーグの本塁打数では1位のシュワーバーに1本差。大谷が1試合2発でかつ、シュワーバーが不発に終われば、同数で3年連続の本塁打王となる。（Full-Count編集部）