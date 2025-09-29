マリナーズとの今季最終戦で6回途中7奪三振4安打無失点

【MLB】マリナーズ ー ドジャース（日本時間29日・シアトル）

ドジャースのクレイトン・カーショー投手は28日（日本時間29日）、敵地で行われたマリナーズとのレギュラーシーズン最終戦に先発登板した。6回途中7奪三振4安打無失点と好投し、11勝目の権利を持って降板した。降板時はフレディ・フリーマン内野手とマウンド上でハグ。敵地ファンも総立ちとなった。

初回は3者凡退の立ち上がり。2回以降は走者を背負いながらも粘りの投球を見せた。3回2死一、二塁のピンチではスアレスをスライダーで空振り三振に。4回も先頭を出したものの、後続を3人で打ち取った。5回1死二塁ではアロザレーナ、ローリーを2者連続で空振り三振に仕留めた。

6回、先頭のスアレスを空振り三振に仕留めた。ここで三塁ベンチからフリーマンが登場。マウンド上でハグを交わして降板となった。敵地にも関わらず、スタンド中から拍手が送られた。ベンチにいた大谷翔平も拍手を送った。

ドジャース一筋18年でサイ・ヤング賞に3回輝いたカーショーは18日（同19日）に今季限りで現役引退することを表明。本拠地ラスト登板となった19日（同20日）のジャイアンツ戦では5回途中2失点。前回24日（同25日）のダイヤモンドバックス戦では1回無安打無失点だった。

この日の試合前、ロバーツ監督が30日（同31日）に開幕するワイルドカードシリーズの出場登録ロースターから外れることを明言。地区シリーズに進出すれば、再び登録する可能性があるという。

自身3度目のワールドシリーズ制覇へ、ポストシーズンではブルペン待機も辞さない構えを見せている。ドジャースの一時代を牽引した左腕は見納めになってしまうのだろうか。（Full-Count編集部）