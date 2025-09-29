これぞ、シャレた【40・50代】！ 垢抜け & 上品見え叶う♡「秋っぽくすみカラー」

秋らしいヘアスタイルを楽しみたいなら、くすんだ色のカラーリングで季節感を取り入れるのがおすすめです。今回ご紹介するのは、大人女性にぴったりな「秋っぽくすみカラー」。落ち着いたトーンでありながら、透明感のある仕上がりによって抜け感を演出できるのがポイントです。40・50代にも似合う、くすみカラーを取り入れた秋らしいヘアスタイルを早速チェックしていきましょう。

レイヤースタイルをより軽やかに

ヘアスタイリストの@tatsuyadream1101さんが、「シアングレージュとレイヤースタイル」と紹介しているヘアスタイル。赤みを抑え、ややブルーのニュアンスをきかせたカラーが洗練された印象を与えてくれそうです。暗めトーンでも抜け感があり、レイヤースタイルがより軽やかに仕上がっています。

白髪をおしゃれにカバーできる

落ち着いたくすみブラウンが秋らしい印象のショートボブ。透明感のあるくすんだ色味によって、白髪が自然にカバーできそうです。くすみブラウンのショートボブは、暑さの残る気候から本格的な秋への移行にもぴったり。秋らしいあたたかみを演出できそうです。

重く見えないダークトーン

こちらは、ヘアスタイリストの@hir0ki06さんが、「淡い発色で軽さを感じるダークトーン」と紹介しているカラーリング。透け感のあるアッシュグレーで、洗練された雰囲気です。ダークトーンのくすみカラーは、上品な雰囲気を大切にしたい人におすすめ。ナチュラルでありながらこなれ感を演出できそうです。

くすみカラーで秋らしさをプラス

まろやかなくすみカラーが、丸みのあるショートボブにぴったり。ニュアンス感のあるカラーによって、秋のシーズンムードが演出されています。ヘアスタイリストの@miiika241さんは、「透け感あるくすみ感かわいい」とコメント。秋のおしゃれをもっと楽しめそうです。

