Hey! Say! JUMP山田涼介＆チョコプラMC「たぬきときつね」放送決定 乃木坂46一ノ瀬美空・KEY TO LIT猪狩蒼弥ら芸能人が対決
【モデルプレス＝2025/09/29】Hey! Say! JUMPの山田涼介とお笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）がMCを務める日本テレビ系バラエティ番組「たぬきときつね」が、10月5日15時より放送。人気芸能人が「たぬき」と「きつね」に化け、ゲームに挑む。
単純明快だけど思わずダマされてしまう、そんな“いじわるゲーム”に挑戦するのは、化かし合いならお手の物な芸能界を代表するたぬき軍ときつね軍。芸能界屈指のたぬき顔・山田と、きつね顔・長田がリーダーとなり対決する。だましの森の仙人（松尾）が用意した引っ掛け要素満載のゲームにダマされずに勝つのは、たぬき軍？それともきつね軍？
収録を終えた山田は「老いを感じました（笑）。見た目若いですけど、32ですから。意外と頭回んないなみたいな（笑）」と正直に話しつつも「でも、ずーっと『楽しい』が基本にあって」とコメント。長田も「めっちゃ楽しかった！これマジで学校で流行っちゃうんじゃない？みんなできるもんね？」と口にし、松尾は「家族とか友だち、大切な人とやってほしい」と呼びかけた。（modelpress編集部）
【たぬき軍】
山田涼介※リーダー
北乃きい
あの
村重杏奈
長谷川雅紀（錦鯉）
中谷（マユリカ）
【きつね軍】
長田庄平（チョコレートプラネット）※リーダー
本田真凜
猪狩蒼弥（KEY TO LIT）
一ノ瀬美空（乃木坂46）
みなみかわ
阪本（マユリカ）
山田：老いを感じました（笑）。見た目若いですけど、32ですから。意外と頭回んないなみたいな（笑）。
長田：結構リズムゲームがいっぱいあったんで、アイドルなんでビシッと決めてくれるかなと思ったら結構ズッコケる…（笑）。
山田：やめなさいよ。
長田：ちょっとタヌキ感が出てたな、と。
山田：タヌキ感ってなんなんすか！でも、ずーっと「楽しい」が基本にあって。
長田：めっちゃ楽しかった！これマジで学校で流行っちゃうんじゃない？みんなできるもんね？
山田：みんなできる！
松尾：家族とか友だち、大切な人とやってほしい。
山田：絶対盛り上がりますよね！
松尾：もうちょっとリーダーが頑張ってほしかったな。
山田：これでも我々頑張った！
長田：マジでこんがらがっちゃう。
山田：結構ゲームによって得意不得意が出ましたよね。
松尾：あるゲームでこれがオリンピック競技になったら代表なれるんじゃないかっていうような人もいます！
山田：めちゃめちゃ強かった！
