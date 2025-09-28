『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

今回の撮影会場は、兵庫県豊岡市但東町に拠点を置く軽トラック専門カスタムショップ「但東自動車」。リフトアップ＆ホイールカスタムで軽トラの印象をガラリと変える人気ブランド「SAMURAI PICK UP」のほか、荷台を自在にカスタマイズできるオリジナルパーツ「トラレール」を展開し、全国各地の軽トラファンから支持されているショップです。

同店がカスタマイズした車両のオーナーさんに集まっていただき、「トラレール」をどのように活用しているのかを伺いました。

それでは各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：なおちゃん

年齢：60代

車両名：ダイハツ・ハイゼットジャンボ

年式：2022年式

主な使用シーン：農作業

※本記事は編集部へ寄せられた時点の内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

トラレールを選んだ理由は？

「リヤエンジンのスバル・サンバーから、今のハイゼットジャンボに乗り替えました。農作業用の芝刈り機を安定して積載するためにトラレールの導入を決めました」

トラレールを使っていて便利だなと実感する瞬間

「農作業で使う道具の運搬に使っているのですが、長モノの芝刈り機を荷台にそのまま置くとチップソーがあちこちにぶつかってしまいます。トラレールに固定すればチップソーを保護しつつ、ほかの荷物に干渉しないように積載できます。

また、トラレールの上に天板を置くことでキレイにカバーをかけられます。少しの工夫で利便性を高められるのがトラレールのいいところですね」

車両のお気に入りポイントはここ！

足まわり

「リフトアップで車高を2インチアップ、MLJのXTREME-J（14インチ）ホイールにホワイトレタータイヤを組み合わせています」

外装

「前後にパイプバンパー、フェンダープロテクターを追加しています」

エンジン・吸排気

「スロットルコントローラを導入してアクセルレスポンスを改善しています」

周囲から反応の大きかった車両のポイント

「外装や足まわり、トラレールを見た人から『カッコイイ』と好評です」

これからやってみたいこと、興味のあるカスタム

「内装パーツにあまり手を加えていないので、将来は車内も自分好みにカスタムしたいです」

荷台がワンアクションで変身!!

軽トラの可能性を広げる「トラレール」とは？

「トラレール（Trarail）」は、但東自動車が展開する軽トラック専用カスタムカーシリーズ。取り付けは荷台のあおりに挟み込むだけというシンプル構造ながら、高荷重に耐える堅牢さを誇る。同社が特許を取得する専用設計だ。

穴あけ不要／工具不要で簡単に取り付け・着脱できる点において従来の荷台カスタムとは一線を画しており、誰でも短時間で装着できる設計が大きな支持を集めている。

荷台に固定するフレームは、軽量かつ高強度な素材を採用。用途に応じて「使うときだけ装着」「不要なときはすぐ外す」といった柔軟な運用が可能なうえ、多用なサイズ・形状がラインナップされているので、アウトドア・イベント・仕事現場など、シーンに応じた使い分けがしやすいのも魅力だ。

荷台を「もっと使える空間」に進化させるだけでなく、「使いたいときにすぐ使える」という機動力まで備えたトラレール。詳細は公式サイトをチェックしよう。

【トラレール装着例】

エアロバータイプ Ｈ320

2万9,700円（税込） エアロバータイプ Ｈ800

3万5,200円（税込）

エアロバー二段タイプ Ｈ800

4万3,120円（税込） トラレール上段エアロバータイプ H600～H1200

3万2,780円（税込）



トラレール最後尾用 H600 40ミリ角

3万800円（税込）

トラレール最後尾用 H700 40ミリ角

3万1,900円（税込） トラレール最後尾用 H1100 40ミリ角

3万6,300円（税込）