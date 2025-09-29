◆パ・リーグ ロッテ３―４日本ハム（２８日・ＺＯＺＯマリン）

痛烈なライナーを放った。２―３の７回１死二塁、日本ハムの清宮幸太郎内野手（２６）が小島の初球を捉え、右前安打とした。初回の左翼フェンス直撃二塁打、５回の遊撃内野安打に続き、この日３安打目。今季１１度目の猛打賞で１４０安打に到達し、トップの楽天・村林に１本差まで迫った。「取れるものは取りたい。こうなったら気になってきちゃいますけど、相手もあるので自分のことに集中できれば」。楽天が残り５試合に対し、自軍は２試合と不利な状況だが、プロ初のタイトルとなる最多安打に欲を見せた。

新庄監督のアシストが効いた。この日は４月２７日のロッテ戦（エスコン）以来今季３度目の１番起用。前日の試合後、報道陣から清宮幸にタイトルのチャンスがあることを知らされ「（報道陣が）言ってるから。（１番に）しないといけないのかと思って」と抜てきの理由を説明した。「これで取ったとしてもピンとこんね」と打率２割７分での獲得には納得いかない様子だったが、「まあでも文字には残りますからね。あと２試合１番でいって」と背中を押す考えを示した。

試合前には“緊急会談”もあった。新庄監督は前日の試合後、清宮幸に最多安打に関してのダイレクトメッセージを送っていた。しかし、清宮幸は「なんかＤＭ来てたらしくて。僕気づいていなくて」とまさかの“未読スルー”。試合前にメッセージの存在を知り、指揮官と直接話してタイトルへの思いを一つにした。

今季はチーム最多の１３６試合に出場し安打を積み重ねた。「この（残り）２試合をどう捉えるか。選手としての真価が問われる」。チームを引っ張る２６歳が、最終盤で初のタイトルをかっさらう。（川上 晴輝）