初代の「９０」は、ご存じ長嶋茂雄監督。首脳陣の番号が７０、８０番台だった７４年に現役を引退し、すぐに監督に就任することになった同年オフ、「９０」を背負った。同年１１月の会見で「息子の一茂が『３番、三塁、背番号３だったから全部足して９、それに０をつけた９０がいい』と言うんです」と、この番号を選んだ経緯を語っている。

第１次政権の６年間、指揮官がつけ、堀田徹が背負った後、黒沢修、竹下浩二がつけたが、２人には巨人では１軍の実績がない。主に打撃投手が仕事ではあったが、当時は明確に選手と裏方の番号に区別がなかった時代。選手が足りなくなった時に１軍登録も視野に入れた存在でもあった。

有名なところでは西本聖。巨人を退団後、中日で４年間プレーし、９３年にはオリックスに移籍。その年のオフに自由契約となったものの、同年から長嶋監督が巨人に復帰していた。

西本は３８歳になるシーズンだったが、巨人のテストを受け入団の運びとなった。師と仰ぐ長嶋監督の力になりたいという気持ちと共に「９０」を背負うことになったが、１軍登板はかなわず、９４年限りで引退となった。