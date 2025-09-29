◆女子プロゴルフツアー ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 最終日（２８日、宮城・利府ＧＣ＝６５９０ヤード、パー７２、報知新聞社後援）

２打差１０位で出たプロ２年目の菅楓華（２０）＝ニトリ＝が、逆転で涙のツアー初優勝を飾った。８バーディー、１ボギーでこの日のベストスコア６５をマークし、通算９アンダー。終盤に神谷そら（２２）＝郵船ロジスティクス＝ら４人が首位に並ぶ大混戦を制した。同じ２００５年度生まれで今季１勝の入谷響（１９）＝加賀電子＝、荒木優奈（２０）＝Ｓｋｙ＝らとともに、新時代を築いていく。

切らずにいた菅の戦闘モードが、一気に緩んだ。プレーオフに備えて球を転がしていた練習グリーンで、歓喜の瞬間を迎えた。入谷らの祝福に実感がわいてきた。もう涙が止まらない。「なかなか優勝に届かなくてすごく苦しい日もあった。今日は最後まで自分を信じて戦うことができた。今はうれしさが一番」。すがちゃんの最高でＮＯ１なフィナーレだった。

最終組の３つ前から２打差を追った。「ビッグスコアを出すことだけを意識してスタートした」。１番で１０メートルをねじ込み、３連続バーディー。アクセルを踏み続けた。首位タイで迎えた１５番パー３で第１打がグリーン左奥へこぼれる大ピンチも１メートル半に寄せてパーをセーブ。１７、１８番とピンにからめて後続を突き放した。

開幕から２試合続けて２位に入るダッシュを決めたが、シーズン中盤なかなか優勝争いに絡めない日々が続いた。「またダメか」の繰り返し。同学年の入谷、荒木が先に勝利し「私も早く勝ちたい」と焦りが生じることもあったが「自分に期待しすぎ。ゴルフ人生は長い。まだまだこれから」。気持ちを切り替え、くさらず試合に臨み続けた。

小学１年のときに、近所の公園で５歳上の“お姉さん”と知り合った。毎週末遊ぶほど仲良くなった。「ゴルフやってみる？」。突然の誘いが運命の歯車を動かした。現在は所在が分からず連絡は取っていないが、恩人との出会いに感謝する。菅はゴルフにどんどんのめり込んでいった。実家は宮崎の農家で、主にきゅうりを作っている。幼い頃は米の収穫が終わった田んぼに向かって、暗くなるまで球を打ち続けた。

今回の優勝で、地元宮崎で行われる最終戦のツアー選手権リコー杯の出場資格を初めて獲得した。「１勝して戻れるということがすごくうれしい。まだ試合が続くので、２勝目、３勝目を目指していきたい」。楓華（ふうか）には「菅家に風を吹かせる」との願いが込められている。凱旋試合で、故郷に華やかな旋風を巻き起こす。（高木 恵）

【楓華に聞く】

―６５のビッグスコア

「今週はショットがすごく安定していて、パッティングが決まってくれればスコアは作れると思っていた。そのパッティングがすごく決まってくれた」

―同世代の存在は

「焦ることもあったけど、切磋琢磨できているし、そういう環境があるから自分も頑張れる。メンバーに恵まれている」

―仙台は思い出の地に

「今週もたくさん牛タンを食べられたので、それが力になって頑張ることができた」

―今後はどんなゴルファーに

「ずっと安定したプレーヤーになること。３０歳までに年間女王になることが小さい頃から目標だった。それは今も変わらない」