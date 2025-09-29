◆秋季大阪府大会▽準々決勝 大阪桐蔭９―０関西創価＝７回コールド＝（２８日・くら寿司スタジアム堺）

大阪は準々決勝４試合が行われ、大阪桐蔭の来秋ドラフト候補・吉岡貫介（２年）が関西創価を７回１安打零封。金光大阪、太成学院大高、近大付とベスト４入りした。

新エースが力を示した。７回２死、大阪桐蔭・吉岡はこの日１２個目の三振を奪い、試合を締めた。７回１安打無失点の快投も、「無安打で、いきたかったです」と３回に浴びた二塁打を悔やみ、満足していなかった。

自己最速の１５２キロをたたき出す衝撃の公式戦デビューを飾った今夏の大阪大会から約２か月。新チームで名門の背番号１を初めて託された。「違う重みや責任がある」。ＮＰＢスカウトから視線を送られる中、この日最速１４７キロを計測。今大会３試合で１７イニング無失点とした。西谷浩一監督（５６）は、「これまでは中野（大虎・前主将）や森（陽樹）がいるという気持ちがどこかにあったと思うが、先頭切ってやるという自覚を日頃から感じる」と３年生の好投手たちからバトンを受けた後の成長に、目を見張った。

準決勝に駒を進め、近畿大会出場に王手。甲子園出場を強く意識し「（今春も今夏も）行けなかったので、必ず行くという気持ちが全員強い」と吉岡。３季ぶり聖地へ、エース右腕が道をこじ開ける。（瀬川 楓花）

〇…金光大阪が興国を３―１で振り切り、４年ぶり４強入り。初回に右前先制打を堀田紺都音（ことね）主将（２年）は「個々の力はないけど、チーム全員で一丸となって取り組んでいる」と胸を張った。新チームはダブル主将制を敷き、堀田は中川侑大二塁手（２年）と約６０人いる部員を統率。今夏は５回戦で、優勝した東大阪大柏原に敗れたが、今秋４回戦でリベンジした。次戦は近畿大会出場を懸け、大阪桐蔭に挑む。