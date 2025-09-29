¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÅ·Íý¡¦Ä¹ÈøÎ¼Âç¤Î´°Åê·à¤Ç£´¶¯Æþ¤ê¡¡¥×¥íÃíÌÜ¤ÎÆàÎÉÂçÉÕ±¦ÏÓ¡¦¿·¾ë¤ËÅê¤²¾¡¤Ã¤¿
¢¡½©µ¨ÆàÎÉÂç²ñ¢¦½à¡¹·è¾¡¡¡Å·Íý£³¡½£±ÆàÎÉÂçÉÕ¡Ê£²£¸Æü¡¦¤µ¤È¤ä¤¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÆàÎÉ¤Ï½à¡¹·è¾¡£²»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Å·Íý¤¬ÆàÎÉÂçÉÕ¤Ë£³¡½£±¤ÈµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢£´¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦Ä¹ÈøÎ¼Âç¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£µ°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ´°Åê¡£¶áµ¦Âç²ñ½Ð¾ì¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¤ÎÇ´¤ê¤¬¾¡Íø¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Å·Íý¡¦Ä¹Èø¤Ï£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£µ²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢Áê¼ê¤Î£±ÈÖÂÇ¼Ô¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¥Ô¥ó¥Á²óÈò¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤³¤½ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢£²²ó°Ê¹ß¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ£µ°ÂÂÇ´°Åê¤·¤¿¡£¡Ö´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÇ´¤ê¶¯¤¯Åê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡×¡££¹²ó£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÆóÅð¤ò»É¤·¤Æ»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¹ñ¹¿·¡Ê¤¢¤é¤¿¡ËÊá¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é»Ø¤µ¤¹¤È¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£½÷Ë¼Ìò¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×¤È¡¢¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡ÆàÎÉÂçÉÕ¤Î¥×¥íÃíÌÜ±¦ÏÓ¡¦¿·¾ëÉö²í¡Ê¤·¤ó¤¸¤ç¤¦¡¦¤Õ¤¦¤¬¡¢£²Ç¯¡Ë¤ËÅê¤²¾¡¤Ã¤Æ¤Î£´¶¯Æþ¤ê¡£ÂÇÀþ¤â¡¢ÇØÈÖ¹æ£±¤ÎÎÏÅê¤Ë±þ¤¨¤Æ£·°ÂÂÇ£³ÆÀÅÀ¤Ç¹¥Åê¼ê¤ò¹¶Î¬¤·¤¿¡£Æ£¸¶ÃéÍý¡Ê¤¿¤À¤Þ¤µ¡Ë´ÆÆÄ¡Ê£¶£°¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤ÏÄ¹Èø¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÈà¤Ç¤¤¤¯¤È¡×¤ÈÁ´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Èø¤Ï¼ç¤ËÊá¼ê¤È°ìÎÝ¤ò·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬ºò½©¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÅê¼ê¤ØÅ¾¸þ¤·¤¿¡£¡Ö¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¤ÈÎý½¬¤ËÎå¤ß¡¢ºÇÂ®¤Ï£±£´£´¥¥í¤ËÀ®Ä¹¡£º£²Æ¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ£±£±¤Ç¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢Æ´¤ì¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç½éÀïÇÔÂà¤·¡¢²ù¤·¤µ¤¬Êç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ÎÍè½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤Ø¡¢¤Þ¤¿°ìÊâÁ°¿Ê¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏºÇ¸å¤ËÇ´¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤â¼«³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¡¢£±»î¹ç¡Ê£¹²ó¤ò¡ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£¿ÉÊú¶¯¤¯¡¢Å¥¤¯¤µ¤¯¡¢£³µ¨Ï¢Â³¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ø¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÆ£ÅÄ¡¡²êÀ¸¡Ë
¡¡¢¡Ä¹Èø¡¡Î¼Âç¡Ê¤Ê¤¬¤ª¡¦¤ê¤ç¤¦¤¿¡Ë£²£°£°£¸Ç¯£¸·î£²£¸Æü¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®³Ø£±Ç¯»þ¤ËÆð¼°¤ÎÅçÀô¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÊöÄÍÃæ»þÂå¤Ï±©±ÈÌî¥Ü¡¼¥¤¥º½êÂ°¡£Å·Íý¤Ç¤Ï£²Ç¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£º£½©¤«¤éÇØÈÖ¹æ£±¡£ÊÑ²½µå¤Ï¥«¡¼¥Ö¡¢½Ä¡¢²£¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥Ñ¡¼¥à¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£¸£·¥¥í¡£±óÅê£¹£µ¥á¡¼¥È¥ë¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£
¡¡¡»¡Ä¹â¹»ÄÌ»»£±£·ËÜÎÝÂÇ¤Î³à¸¶³Ø±¡¤Î£´ÈÖ¡¦Àî°æÎÍÃÚ¡Ê¤ê¤ç¤¦¤¿¡Ë±¦Íã¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬ÀèÀ©ÂÇ´Þ¤à£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡£°ìÈ¯¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£·²ó¤ÎÃæÈô¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¤®¤ê¤®¤ê¡£Ã«¼ÖÎµÌð´ÆÆÄ¡Ê£³£·¡Ë¤Ï¡ÖÈô¤Ð¤¹Ç½ÎÏ¤ÏÅ·À¤Î¤â¤Î¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡££Ä£å£Î£Á¡¦Æ£ÅÄ¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡ÖÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤â¹¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¼çË¤¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹â¤µ¤ó¤¯¤é¤¤¿¶¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¡×¤È¡¢£±£°·î£´Æü¤Î½à·è¾¡¡¦Å·ÍýÀï¤Ç¤âÂçË½¤ì¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡¢¡Ä¹Èø¤Î¹Ã»Ò±à£Ö£Ô£Ò¡¡º£½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÏÇØÈÖ¹æ£±£µ¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤â£±²óÀï¤Ç»³Íü³Ø±¡ÂçÉÕ¤Ë£±¡½£µ¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£º£²Æ¤Ï£±²óÀï¤ÎÌÄÌç¡ÊÆÁÅç¡ËÀï¤Ç£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¶²óÅÓÃæ¤«¤é£³ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡££²²ó£²¡¿£³¤ò£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£´¡½£µ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£