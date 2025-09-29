◆関西学生アメリカンフットボールリーグ１部 ▽第４節 立命大３４―７近大（２８日・ヤンマースタジアム長居）

昨季、９年ぶりに甲子園ボウルを制した立命大が３４―７で近大に勝利した。開幕４連勝を飾ったが、高橋健太郎監督（４４）は苦言を呈した。関学大は京大を４９―１０で下し、関大を含めた３強が開幕から４勝負けなし。今季も三つどもえの戦いとなった。

反省ばかりの勝利だった。立命大は第１クオーター（Ｑ）に先制タッチダウン（ＴＤ）を決めたものの、第２Ｑには同点に追いつかれ、ミスを連発。第４Ｑはフィールドゴール１本のみで、高橋監督は「ＲＢにおんぶに抱っこの試合。ＤＦは準備とかタックルの甘さ含めて大いに反省しないといけない。危機感、不安を感じる試合だった」と厳しかった。

昨季、２年連続でリーグ優勝を果たし、悲願の日本一をつかんだ立命大。選手、監督で全国制覇を経験している指揮官は「（日本一連覇への）階段は上れていない」と指摘。次々節からは同じ開幕４連勝の関学大、関大との直接対決を控える。「関学大、関大と対戦するのにふさわしいチームになってない。全員で勝てるチームをつくっていきたい」と表情を引き締めた。連覇へ向け、目の前の壁を総力戦で乗り越える。（森脇 瑠香）

●近大・古橋由一郎ヘッドコーチ（立命大ＨＣ時代の教え子の敵将・高橋監督に敗戦）「ランプレーをあれだけやられたら無理。力負けです。選手は頑張ったと思います」