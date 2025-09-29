◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル、良）

秋Ｇ１は波乱の幕開け―。第５９回スプリンターズＳは２８日、中山競馬場で行われ、１１番人気のウインカーネリアンが２番手から逃げ馬をかわし、史上２頭目の８歳で秋の短距離王の座に就いた。手綱を執った三浦皇成騎手（３５）＝美浦・鹿戸厩舎＝は史上最多となるＪＲＡ・Ｇ１・１２７戦目で悲願の初制覇。２着に７番人気のジューンブレア（武豊）が残り、３連単は１３０万円超の高配当だった。

ついに、ついにその瞬間は訪れた。ウインカーネリアンとともにＧ１のゴール板を先頭で通過した三浦は、抑えきれないように大きく左手でガッツポーズ。検量室前に引き揚げてくると「先生（鹿戸調教師）やったよー！」と叫び、「任せてくれてありがとうございます！」と馬主の岡田義広代表取締役（４５）と抱擁。スタンドからは万雷の“皇成コール”が響き、ジョッキーたちも口々に祝福を伝えた。

悲願という言葉では片付けられない。０８年３月にデビューした三浦は同年、武豊が持つ新人の最多勝記録を塗り替える９１勝をマーク。今年５月１７日にＪＲＡ通算１１００勝を達成するなどキャリアを積み重ねたが、Ｇ１タイトルにだけは手が届いていなかった。１２７回目の挑戦でつかんだ勲章に「長かったなと。本当に長かったですね」と率直な気持ちを吐露。１６年には落馬で骨盤骨折など重傷を負い、約１年の戦線離脱も経験。「勝てないんじゃないかと思った時期もあったんですけど、諦めずにやってきて良かったです」と言葉に詰まりながら喜びをかみ締めた。

なにより所属する鹿戸厩舎の管理馬で２４戦コンビを組み、蹄葉炎による１年の休養も乗り越えた８歳馬との勝利に、感動もひとしおだ。「Ｇ１馬にできたのが一番のうれしさです。苦楽をともにした相棒だと思っていますから」と、破顔一笑。「どれだけ脚を使えるかは分かっていますし、これならしのげると思っていました」といつもどおりの先行策からロングスパート。ＪＲＡ・Ｇ１・８４勝を誇る武豊が逃げ込みを図ったジューンブレアを頭差で競り落とした。鹿戸厩舎に初のタイトルをもたらしたスクリーンヒーローの産駒というのも運命的だ。鹿戸調教師は「調教師冥利（みょうり）につきますね」と万感の思いに浸った。

名実ともにトップジョッキーの一人となり、さらなる活躍が期待される。「ファンや関係者の方はもちろんですし、家族に一番支えてもらっています。言葉では言い表せない大事な存在なので、いい背中を見せていけたら」と静かに力を込めた。デビュー時に「天才」と呼ばれた３５歳の物語の新章が始まった。（角田 晨）

◆三浦 皇成（みうら・こうせい）１９８９年１２月１９日、東京都出身。３５歳。０８年３月に中山でデビュー。同年８月の函館２歳Ｓ（フィフスペトル）でＪＲＡ重賞初勝利。１２年３月から美浦・鹿戸厩舎所属。１４年の全日本２歳優駿（ディアドムス）などＪｐｎ１で３勝。ＪＲＡ通算１万２５１４戦１１２１勝。家族はタレントの妻・ほしのあきと１女。

◆ウインカーネリアン 父スクリーンヒーロー、母コスモクリスタル（父マイネルラヴ）。美浦・鹿戸雄一厩舎所属の牡８歳。北海道新冠町・コスモヴューファームの生産。通算成績は３３戦９勝（うち海外３戦０勝）。総獲得賞金は５億１９７３万６５００円（うち海外４９７４万４５００円）。主な勝ち鞍は関屋記念・Ｇ３（２２年）、東京新聞杯・Ｇ３（２３年）。馬主は（株）ウイン。