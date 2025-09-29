◆男子プロゴルフツアー パナソニックオープン 最終日（２８日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）

プロ９年目の勝俣陵（２９）＝ロピア＝が初優勝を飾った。単独首位で出て１イーグル、４バーディー、４ボギーの６９で回り、通算２０アンダーで制して優勝賞金２０００万円を獲得した。中学２年時に野球をケガで断念し、ゴルフを始めた遅咲きながら、２０代ラストイヤーに悲願を果たした。今季ツアーの初優勝は８人目。メジャー最終戦の日本シリーズＪＴカップ（報知新聞社主催、１２月４〜７日）の出場権をつかみ、「メジャーで勝ちたい」と野望を掲げた。

× × × × ×

バケットハットをかぶった勝俣の目には涙があふれた。最終１８番で短いパットを沈めて初優勝をつかむと「頭の中が真っ白になった」。ツアー仲間から大量の水をかけられ「あ、優勝したんだという気持ちになった」とようやく実感した。自身に内緒で駆けつけた妻・あやかさん、１歳１１か月の長女に祝福され、「すごくうれしい。涙が勝手に出てきた」と男泣きした。

のしかかる重圧をはねのけた。３打差リードで出た最終日最終組。勝俣は１４番でチップインイーグルを決め「（後続と）４打差になり、安心してしまった」と１５、１６番は１メートルのパットを外して連続ボギー。「相当しんどかった」と振り返る１７番で５メートル、１８番は３メートルに寄せて確実にパーを拾い、１打差で逃げ切った。

大会中は日課の銭湯に通い「塩サウナで毎日全身に塩をぬりたぐって、変なものをはらって神頼みをした」とニヤリ。前夜は「緊張してたので、いつもの半分くらいの３０分で切り上げた。最後はどんなガッツポーズしようかな…と考えてた」と言うが、優勝を決めた瞬間は頭が真っ白に…。思い描いていた派手なガッツポーズは見せられなかった。

４年前からともに合宿しているツアー３１勝の片山晋呉から、最終日前夜に電話で激励された。この日朝には「誰でも緊張やミスをする。冬にやった練習は緊張した場面でできることを教えてる。しっかり出し切ってこい」とＬＩＮＥでメッセージ。「緊張してたのが一気になくなった」と“師匠”に感謝した。

中学時代は埼玉・上福岡リトルシニアで野球に励み、投手や外野手として活躍。だが、両膝の故障で断念した。１４歳でゴルフを始めて４〜５ラウンド目で８０台を出して頭角を表し、埼玉栄高では土日に１５００球を打ち込んだ。

名門・日大の同級生や後輩が優勝する中、自身は１７年プロ転向から勝てない日々が続いた。中学時代からの間柄で、２３年に結婚したあやかさんに「優勝は先かもしれないけど、家族を養えるように頑張る」と伝えると、「自分のペースでゆっくり上に上がっていけばいい」と返ってきたという。２０代最後の年に初Ｖ。「うまくいかず、結果を出せなくて長く感じた。２０代で１勝したかったので良かった」とかみしめた。

名前も出身地も同じ石川遼（カシオ）とは、ともに練習を行ったり、２１年の関西オープンで石川のキャディーを努めたこともある。前週のＡＮＡオープン後には、北海道から東京へ同じ飛行機で帰った際に「俺は休みだから、頑張ってね」と激励された。ツアー２０勝の背中を追う１勝に「次のリョウくんは僕だぞと言いたい。バケハ（バケットハット）のリョウで覚えてもらえれば」とニヤけた。

今季８人目の初優勝者として、ＪＴカップの出場権を得た。自身初出場となるメジャー最終戦に向け「あの真っ赤な（優勝）ジャケットを着たい。出るからには優勝を目指して頑張りたい」。次はメジャーを制し、最高のガッツポーズを決める。（星野 浩司）

◆勝俣 陵（かつまた・りょう）１９９５年１２月２７日、埼玉・三芳町生まれ。２９歳。中２まで甲子園出場を目標に野球に励んだが、両膝の故障で断念。父の勧めで１４歳でゴルフを始めた。埼玉栄高３年時の１３年に関東高校選手権で団体・個人２冠、同年は団体で全国制覇。日大３年時の１６年に埼玉オープンで優勝。１７年にプロ転向。２２年に三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズで３位、初シードを獲得。２３年５月に結婚し、同年１０月に長女が誕生。趣味は買い物。１７４センチ、７３キロ。