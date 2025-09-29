◆第１０４回凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）

今年、日本からクロワデュノール（３歳）、ビザンチンドリーム（４歳）、アロヒアリイ（３歳）の３頭の牡馬が挑戦。またも欧州の牝馬が立ちはだかる。

最近１０年で牡馬は【５・６・１０・１０３】で勝率４・０％、連対率８・９％。対して牝馬は【５・４・０・２５】で勝率１４・７％、連対率２６・５％と、率では圧倒している。牝馬は３４頭の出走で、１２４頭の牡馬と同じ５勝。斤量で優位な牝馬が少数精鋭で挑み、昨年も１着ブルーストッキング、２着アヴァンチュールと牝馬のワンツーフィニッシュだった。

英大手ブックメーカーのウィリアムヒルで１番人気（５倍）は２頭の牝馬で、まずは昨年２着だったフランス調教馬のアヴァンチュール（牝４歳）。前走のヴェルメイユ賞は中団で脚をため、最後の直線で堂々と抜け出してＧ１初制覇。５９・５キロを背負って完勝し、本番では５８キロ。さらにパフォーマンスの質が上がりそうだ。昨年の凱旋門賞の後、フェルラン調教師は「４歳になったら、さらに良くなります」と話しており、もくろみどおり力をつけてきた。

もう１頭は欧州オークス３冠（英、愛、ヨークシャー）を達成したミニーホーク（牝３歳）。３冠目のヨークシャーオークスでは楽々と抜け出し、３馬身半差をつけて圧勝した。前走は斤量５７キロだったが、５５キロとなり日本馬の脅威に。世界トップトレーナーのエイダン・オブライエン調教師は「私たちはミニーホークの本気の姿をまだ見ていません」と英レーシングポストのインタビューで語っており、さらなる強さを発揮しそうだ。

他の海外の牝馬では仏オークス馬のゲゾラ（牝３歳）、ディープインパクトの孫娘で今夏のキングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳで２着のカルパナ（牝４歳）が、６番人気タイ（１５倍）で並ぶ。牡馬でも昨年の１番人気（４着）で、ビザンチンドリームが制したフォワ賞で２着だったソジー（牡４歳＝４番人気、１１倍）など、多くの難敵がスタンバイしている。

日本馬はクロワデュノールが３番人気（９倍）、ビザンチンドリームが４番人気タイ（１１倍）、アロヒアリイが８番人気タイ（１７倍）となっている。