『新婚さん』“50年ぶり出演”金婚さん2組登場 先代MC・桂文枝がサプライズコメント
10月5日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（後0：55〜1：55）は、1時間SPで特別企画「金婚さんいらっしゃい！」を送る。50年前、登場した新婚さんが金婚さんとしてスタジオに再登場するほか、先代MCの桂文枝からサプライズコメントが寄せられる。
【番組カット】サプライズ登場！50年以上MCを務めた桂文枝
番組開始から、今年で54年｡1971年の番組開始以降､これまで5000組以上の新婚さんが登場した。番組が始まった当初に出場した新婚さんのなかには、すでに金婚式を迎えているカップルも。そこで、50年前に出場した｢元新婚さん｣を探したところ、2組の｢金婚さん｣が見つかった。
1組目は福岡県に暮らすの71歳の夫妻。女子高生だった妻の猛アタックから始まった2人の結婚生活。波乱万丈な50年を経て、今もラブラブな夫妻の物語に迫る。そして、夫婦円満の秘けつとして掲げられたのは「ふれあい」という言葉。その真意とは。
2組目は74歳の夫と73歳の妻。消防士を定年まで勤め上げた夫と、家族のために奮闘した妻の、50年間を深掘り。2人が明かした夫婦円満の秘けつは、意外にも「正しい夫婦ゲンカ」。その方法は実にユニークなもので。
今回、51年3ヶ月間、番組のMCを務めた文枝から、出場した金婚さん2組にサプライズコメントが。金婚さんへのメッセージとともに当時のトークを振り返る。そして、往年の名コーナー「ペアマッチ」も復活。金婚さんが50年ぶりに挑戦するも苦しい展開になる。そこに再登場した文枝から驚がくの提案で波乱の展開に…。
【番組カット】サプライズ登場！50年以上MCを務めた桂文枝
番組開始から、今年で54年｡1971年の番組開始以降､これまで5000組以上の新婚さんが登場した。番組が始まった当初に出場した新婚さんのなかには、すでに金婚式を迎えているカップルも。そこで、50年前に出場した｢元新婚さん｣を探したところ、2組の｢金婚さん｣が見つかった。
2組目は74歳の夫と73歳の妻。消防士を定年まで勤め上げた夫と、家族のために奮闘した妻の、50年間を深掘り。2人が明かした夫婦円満の秘けつは、意外にも「正しい夫婦ゲンカ」。その方法は実にユニークなもので。
今回、51年3ヶ月間、番組のMCを務めた文枝から、出場した金婚さん2組にサプライズコメントが。金婚さんへのメッセージとともに当時のトークを振り返る。そして、往年の名コーナー「ペアマッチ」も復活。金婚さんが50年ぶりに挑戦するも苦しい展開になる。そこに再登場した文枝から驚がくの提案で波乱の展開に…。