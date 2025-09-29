“芸能界屈指のたぬき顔”山田涼介、“きつね顔”チョコプラ長田らと対決「老いを感じました（笑）」【コメント全文】
Hey! Say! JUMPの山田涼介とチョコレートプラネット（松尾駿、長田庄平）が、10月5日放送の日本テレビ系『たぬきときつね』（後3：00〜後3：55）に出演する。
【写真】キュート！両手でOKポーズを作り照れ笑いを浮かべる山田涼介ら
同番組では、出演者がたぬきときつねに化け、ゲーム対決を行う。芸能界屈指のたぬき顔・山田ときつね顔・長田がそれぞれのリーダーを務め、単純明快だが思わず騙されてしまうゲームに挑戦する。だましの森の仙人（松尾）が用意した引っ掛け要素満載のゲームにダマされずに勝つのはどちらの軍か競う。
山田がリーダーを務めるたぬき軍には、北乃きい、あの、村重杏奈、長谷川雅紀（錦鯉）、中谷（マユリカ）、長田がリーダーを務めるきつね軍には、本田真凜、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、一ノ瀬美空（乃木坂46）、みなみかわ、阪本（マユリカ）が所属する。
【収録後コメント】
■収録を終えたMC3人の感想コメント
山田涼介：老いを感じました（笑）。見た目若いですけど、32ですから。意外と頭回んないなみたいな（笑）。
長田庄平：結構リズムゲームがいっぱいあったんで、アイドルなんでビシッと決めてくれるかなと思ったら結構ズッコケる（笑）。
山田：やめなさいよ。
長田：ちょっとタヌキ感が出てたな、と。
山田：タヌキ感ってなんなんすか！でも、ずーっと「楽しい」が基本にあって。
長田：めっちゃ楽しかった！これマジで学校で流行っちゃうんじゃない？みんなできるもんね？
山田：みんなできる！
松尾駿：家族とか友だち、大切な人とやってほしい。
山田：絶対盛り上がりますよね！
松尾：もうちょっとリーダーが頑張ってほしかったな。
山田：これでも我々頑張った！
長田：マジでこんがらがっちゃう。
山田：結構ゲームによって得意不得意が出ましたよね。
松尾：あるゲームでこれがオリンピック競技になったら、代表なれるんじゃないかっていうような人もいます！
山田：めちゃめちゃ強かった！
【写真】キュート！両手でOKポーズを作り照れ笑いを浮かべる山田涼介ら
同番組では、出演者がたぬきときつねに化け、ゲーム対決を行う。芸能界屈指のたぬき顔・山田ときつね顔・長田がそれぞれのリーダーを務め、単純明快だが思わず騙されてしまうゲームに挑戦する。だましの森の仙人（松尾）が用意した引っ掛け要素満載のゲームにダマされずに勝つのはどちらの軍か競う。
【収録後コメント】
■収録を終えたMC3人の感想コメント
山田涼介：老いを感じました（笑）。見た目若いですけど、32ですから。意外と頭回んないなみたいな（笑）。
長田庄平：結構リズムゲームがいっぱいあったんで、アイドルなんでビシッと決めてくれるかなと思ったら結構ズッコケる（笑）。
山田：やめなさいよ。
長田：ちょっとタヌキ感が出てたな、と。
山田：タヌキ感ってなんなんすか！でも、ずーっと「楽しい」が基本にあって。
長田：めっちゃ楽しかった！これマジで学校で流行っちゃうんじゃない？みんなできるもんね？
山田：みんなできる！
松尾駿：家族とか友だち、大切な人とやってほしい。
山田：絶対盛り上がりますよね！
松尾：もうちょっとリーダーが頑張ってほしかったな。
山田：これでも我々頑張った！
長田：マジでこんがらがっちゃう。
山田：結構ゲームによって得意不得意が出ましたよね。
松尾：あるゲームでこれがオリンピック競技になったら、代表なれるんじゃないかっていうような人もいます！
山田：めちゃめちゃ強かった！