光と煙の向こうに異世界を感じる。無機質な建物がきらめく「工場夜景」の魅力【夜景マニアが贈る至極の眺望】

太陽が沈んで夜になると、見慣れたはずの景色も“表情”をぐっと変える。



見上げた空に広がる雲や星、静寂に包まれた空間、遠くに見える街のきらめき--。



夜景は、日常にあるちょっとしたドラマなのかもしれない。そんな魅力とお勧めスポットを、全国の夜景を撮影してきた“夜景マニア”の縄手真人さんが紹介する。

今や全国に広がる「工場夜景」ブーム。SF映画のワンシーンのような写真がSNSで拡散され、工業地帯がある都市が連携して、夜景としての魅力や可能性を発信する試みもあります。





白光が広がる「石巻雲雀野発電所」

「でもあんなに美しいのは、バズーカのような望遠レンズで撮影しているからでしょ？」そう思っているあなたにこそ知ってほしい。今回は、肉眼でも美しさを十分に堪能できるスポットをご紹介します。

全国にある工場夜景を眺めてきた中で、最も衝撃を受けたのが、宮城県石巻市にある、日本製紙石巻エネルギーセンター株式会社の「石巻雲雀野（ひばりの）発電所」です。

ここは数百メートルにわたる巨大なプラント群（生産設備）があり、迫力は「圧巻」の一言。プラントとそれを照らす、白に統一された光が複雑に絡み合い、まるで夜の遊園地に迷い込んだかのような幻想的な世界が広がります。

公道の近くに工場があるので、車で通るだけでも十分に工場夜景を楽しめる点も魅力です。

所在地： 宮城県石巻市雲雀野町

丘から見える緑色のプラント群

発電所や製油所といった施設は、民家から離れた場所にあるので、少し寂しい雰囲気の中で眺めることが多いものです。



しかし、神奈川県横浜市の「本牧山頂公園」は住宅地に隣接した高台にあるため、近所の公園へ出かける感覚で工場夜景を楽しめます。

次に紹介するのは、そんな本牧山頂公園の西端にある「本牧荒井の丘」からの景色。オレンジ色のラインが美しい高速道路の湾岸線、その奥には緑色に輝くプラントが広がります。

海からの心地よい風を感じながら、夜の散歩と夜景を楽しんでみてはいかがでしょうか。

所在地：神奈川県横浜市中区

展望台から“吹き上がる炎”を臨む

最後に紹介したいのは、工業地帯を一望できるスポット。岡山県倉敷市の道路「鷲羽山公園線（旧鷲羽山スカイライン）」の途中、標高約250メートルの地点にある「水島展望台」です。

ここでは、日本最大級のスケールで工場夜景を俯瞰できます。特に印象的なのは「フレアスタック」（余剰なガスを処理する設備）で、あちこちで巨大な煙突から炎が吹き上がります。

パノラマで、生きているかのようなダイナミックな工場夜景が目の前に広がります。

所在地：岡山県倉敷市呼松