稲垣吾郎が出演したドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ／フジテレビ系）が9月22日に最終話を迎えた。『ぼくほし』の愛称で親しまれた本作は、生徒、教師、保護者……と、学校を中心に集う人たちの思いを一つひとつ丁寧にすくい上げていった物語だ。

学校は“勉強する場所”であると同時に、“人が生きることを学ぶ場所”。しかし、学問だけにとどまらず、生活指導や部活の顧問など、日本の教育現場のスタイルでは教師の負担が大きすぎるという課題も。「これは実際問題、どうしたらいいんでしょうね」と、最終話を迎えても答えは出ないままだ。

だが、それこそが本作の本質だろう。問題は一度に解決できるものではなく、声を上げ続けることで少しずつ変化していく。すぐにすべてを変えるような“たったひとつの答え”など存在しない。そんなリアリティと、自発的に始まるディスカッションに“新たな星の誕生”と言いたくなる希望が交差した、令和らしい学園ドラマだった。

なかでも、稲垣が演じた理事長・尾碕は、学校を取り巻く理想と現実のコントラストを明確にする重要な役だった。もともとは旧態依然とした公立校のあり方に疑問を感じ、私立校で理想的な学校を目指そうとしていた。しかし、立ちはだかったのは教育の理想論ではなく、経営難という現実的な課題。「生徒や教師たちにとってより良いことは何か」を考えるよりも前に、学校を存続させるための判断を迫られる日々。理想に燃えて前進できる瞬間と、なかなかうまくいかずに打ちひしがれる瞬間。そのギャップに揺れる姿は、大人ならば誰もが共感できるはずだ。

そして日々、葛藤に折り合いをつけるうちに「こういうもの」と諦めるように凝り固まってしまう何かがある。自分が感じた絶望の分だけ、気づかぬうちに次世代の若者に「現実とはこういうものだ」と押し付けたくなることも。

あれほど嫌っていた“旧態依然”の一部に、自分自身が取り込まれていく皮肉。尾碕はその矛盾に苦しみながらも、本質的な解決には至らない歯がゆさに苦しんでいた。そんな“こじらせた大人”を稲垣はじつに魅力的に演じてくれた。

『ぼくほし』と同時期に挑んだ舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』でも、稲垣は大人になったちょっとこじらせたハリーを好演していた。魔法界の英雄でありながら、息子との関係には不器用な父親。外では称賛を浴び、家に帰れば悩める親。そのギャップは、稲垣が持つスター性と人間味の両面と響き合っているように思えた。

『ぼくほし』の尾碕もまた、大人として子どもに向き合う責任を背負いながら、どこかで「自分が信じた道を突き進みたい」という衝動を手放せない存在にも見えた。大人でありながら未熟さを抱える姿は、ハリーと尾碕を貫く共通のテーマのよう。

だからこそ、主人公の健治（磯村勇斗）が裁判を“本音でぶつかる場”と語り、「そういう戦い、理事長さんは得意なのでは？」と煽ったとき、尾碕は「面白い。やってやろうじゃないか」と笑みを浮かべて乗ったのだろう。大人としての責任と子どものような衝動、その両方を抱えた稲垣の層の厚い演技は、どこか愛らしい。

稲垣が演じる“こじらせた大人”の魅力は、避けて通れない場面で必ず覚悟を示す点にある。本音でぶつかることを避け、ただやり過ごすこともできる現代において、“いざ”というときに立ち上がれることはもちろんだが、その声を受け取る“度量”そのものが、私たちに必要な“強さ”のようにも感じた。

“みんな仲良く”が理想だが、現実には小さな衝突があちこちで起こる。人が集まれば、考えはぶつかる。全員一致はありえない。だからこそ、本音を隠して争いを避けることが唯一の正解ではない。本音をぶつけ合う場を持つこともまた必要なのだ。

『ぼくほし』は「学校は『生きている』」という言葉で幕を閉じた。ルールは固定されたものではなく、その時代に応じて模索し続けるものだ。それは学校に限らず、社会や人生そのものも同じ。生きている限り、私たちのもがきは続く。

では、「生きている」を終える瞬間についてはどうだろうか。そこに光を当てる新たなドラマが始まる。10月13日スタートの草磲剛主演『終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-』（カンテレ／フジテレビ系）だ。

草磲が演じる鳥飼は、シングルファーザーの遺品整理人。故人の思いを拾い上げ、遺族へ届ける。突然その日を迎えた人、生前整理を望む依頼人……。彼が向き合うのは、人生の“これまで”を生き抜いた人々だ。

『ぼくほし』が若者の“これから”を描いたのに対し、『終幕のロンド』は年配者の“これまで”に寄り添う。稲垣の尾碕が「戦う」ように本音でぶつかったのに対し、草磲の鳥飼は「微笑みながら隣に座る」。スタイルは対照的だが、根底にあるテーマは同じだ。どちらも“生きるとは何か”を誠実に見つめている。

学校という場で未来を模索する若者たちも、人生の幕を下ろすときに想いを託す大人たちも、共通して抱えているのは“生きる”というもがきだ。形は違えど、誰もが避けて通れない営み。ふたりの俳優が示すドラマのリレーは、私たちに“考える勇気”と“寄り添う優しさ”を同時に思い出させてくれる。稲垣から草磲へ。連続ドラマを介したこのバトンは、視聴者一人ひとりの人生にも確かに手渡されていく。

（文=佐藤結衣）