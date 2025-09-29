「感動の秋競馬開幕や」三浦皇成G1初制覇！127度目の挑戦で悲願成就…8歳馬ウインカーネリアンでスプリンターズS制す

G1初制覇を飾り、ガッツポーズする三浦皇成(C)産経新聞社

今秋JRAのG1開幕戦となる「スプリンターズステークス」（芝1200メートル）が9月28日に中山競馬場で開催され、単勝11番人気の8歳牡馬・ウインカーネリアンが制し、G1初制覇を飾った。

【動画】127度目の挑戦…ウインカーネリアンで三浦皇成が涙の初G1制覇

騎乗した三浦皇成はデビュー18年目の35歳。JRAのG1は127度目の挑戦で悲願を叶えた。三浦を背に、ウインカーネリアンは大外16番枠から好スタートを切って、果敢に先行。直線では逃げた武豊騎乗のジューンブレアとの一騎打ち。壮絶な叩き合いを頭差でねじ伏せ、レース後は男泣きした。

三浦にとっては待望のタイトルだ。1年目の2008年に武豊が持つ新人年間最多勝記録（69勝）を更新する91勝をマーク。ところが、JRAのG1優勝には縁がなく、これまで2014年のNHKマイルカップ、安田記念の2着が最高だった。