札幌でクマの目撃が相次ぎました。



南区の林道では新たにクマの目撃が２件あり男性が襲われけがをした西区でも警戒が続いています。



猟銃を持ったハンターや警戒に当たる警察官。緊張感が伝わります。



クマが目撃されたのは札幌市南区藤野２条４丁目付近の林道です。



きのう午前１１時ごろ、ジョギングをしていた男性が体長およそ１．２メートルのクマ１頭を目撃しました。





札幌市や警察によりますと、およそ３０分後に男性が林道に戻るとクマは２頭いて、１頭は木の上に登って行ったということです。(札幌市環境共生課 坂田 一人課長)「かなりエサ不足の状況が危惧されていたので、冬眠までの間はクマの出没がかなり広い範囲であるのではないか」(吉岡記者)「警察やハンターが現場を再び調べています」一方、２６日夜、４３歳の男性がイヌの散歩中にクマに襲われ、けがをした西区の平和丘陵公園ではきのうもハンターなどが当時の状況を改めて確認しました。男性を襲ったクマはいまだに発見されていません。道は、札幌市西区にヒグマ警報を出し警戒を続けています。手稲区稲穂5条3丁目でもきょう未明、ドライバーが道路を横切る親子とみられるクマ２頭を目撃していて、警察が注意を呼び掛けています。