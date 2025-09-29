◆米大リーグ マリナーズ―ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャースのＣ・カーショー投手（３７）が２８日（日本時間２９日）、レギュラーシーズン最終戦となる敵地・マリナーズ戦に先発し、５回１／３を４安打無失点７Ｋで降板した。球数９４球。最速９０・６マイル（約１４５・８キロ）ながら、スライダー中心の配球で組み立て、ア・リーグ西地区を２４年ぶりに制覇したマリナーズ打線を翻弄（ほんろう）した。今季１１勝目、通算２２３勝目の権利を持って救援陣にバトンを託した。

初回。今季メジャー最多の６０発を放っているローリーを一飛に仕留めるなど３者凡退。２点の援護をもらった直後の２回は４番ガーバー、５番レイリーを連続三振に斬ると、２死からクロフォードに初安打を浴びたが、後続を断った。４点リードの３回。２死三塁で迎えたローリーとの２度目の対戦では四球。それでも、続くスアレスをスライダーで空振り三振と落ち着いていた。

４回、５回はともに先頭打者にヒットを許したが、ホームにはかえさず。５回１死二塁からは１番アロザレーナ、２番ローリーを２者連続Ｋ。ローリーに対しては伝家の宝刀カーブで空振り三振を奪った。６回も続投。先頭のスアレスをスライダーで空振り三振に仕留めたところでベンチからロバーツ監督ではなく、盟友フリーマンがマウンドへ。内野の選手たちとそれぞれハグを交わした。ベンチ前では指揮官とも抱擁。球場全体は大きな拍手で包まれた。

今月１８日（同１９日）に今季限りでの現役引退を発表したカーショーは１９日（同２０日）のジャイアンツ戦でレギュラーシーズンでは本拠地ラスト登板に臨み、５回途中４安打２失点。その後、登板間隔が空くことや救援陣の不振で苦しんでいたチーム事情もあり、２４日（同２５日）の敵地・Ｄバックス戦では自ら志願して６年ぶりのリリーフ登板を果たした。

この日の試合前、ロバーツ監督は３０日（同１０月１日）に開幕するワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）では「彼（カーショー）は出られない。地区シリーズには出場可能だろう」と明言。勝ち進んだ場合は当然メンバー入りの可能性はあるが、敗退した場合はこの日が現役最終登板となる。敵地ではあるが、スタンドではエレン夫人らが背番号２２の雄姿を見届けた。

カーショーは２００６年のドラフト１巡目（全体７位）でドジャース入団。０８年から先発ローテに定着した。１０年に初の２ケタ勝利となる１３勝を挙げ、１１年には２１勝、防御率２・２９、２４８奪三振の投手３冠でサイ・ヤング賞を受賞した。１１〜１４年は４年連続で最優秀防御率に輝くと、１４年には２度目の２０勝以上となる２１勝をマーク。１５年には自己最多の３０１奪三振と黄金期を迎えた。１３〜１４年は２年連続サイ・ヤング賞。２１勝３敗、防御率１・７７の１４年にはＭＶＰにも選出された。二刀流の大谷を除くと、２０１２年以降では唯一投手でＭＶＰとなった。