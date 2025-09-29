◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島２―１０ＤｅＮＡ（２８日・マツダスタジアム）

ＤｅＮＡ・石上が２位を決める値千金の一打だ。２―２の８回１死二、三塁、常広のフォークを振り抜いた。右前へ勝ち越し２点適時打。一塁ベース上で右手を大きく振り下ろしたヒーローは「クライマックスをハマスタでやろうという全員の思いが、チームの勝利につながっているのかな」。３位・巨人が引き分けても２位は決まる状況だったが、勝つことだけを考えていた。８回には打者１２人、８安打８得点の猛攻で広島を圧倒。決意は結果に表れた。

１５日に巨人を追い抜いて２位浮上。そこから巨人を寄せ付けなかった。投手陣ではリーグトップ１４勝の東を筆頭にジャクソンが１０勝、ケイが９勝と３本柱が試合を作り、野手では３１試合連続出塁中の蝦名や筒香らが奮闘。けがでファーム調整中の宮崎、牧らの不在を感じさせない試合展開で、９月は１６勝５敗１分けと強さを見せつけた。

三浦監督は４年連続７０勝＆Ａクラス入りを果たし、２２年以来の２位。複数回、２位以上となったのは球団の監督では三原脩以来（６０年優勝、６２、６４年２位）。だが、戦いはまだ終わらない。「ＣＳを勝ち上がる」と指揮官。一戦必勝で、２年連続日本一を目指す。（太田 和樹）