今村聖奈騎手がJRA・99勝…女性ジョッキー結果
今村聖奈騎手が日曜阪神4RでJRA・99勝目をマーク、ジュウリョクピエロで人気に応えた。藤田菜七子元騎手、永島まなみ騎手に続く史上3人目の女性騎手100勝へ次週は期待が高まる。
【新馬/阪神4R】今村聖奈はJRA・99勝目…ジュウリョクピエロで人気に応えるJRA通算100勝へリーチ
●今村聖奈 今週の騎乗馬
・9月27日（土）
中山
2R トラストレガート（12着／12番人気）
3R カシノハンゾウ（13着／10番人気）
4R メイショウナナユキ（14着／10番人気）
6R シルバーニース（10着／13番人気）
7R トラストモアリズム（11着／7番人気）
12R ニシノクラウン（16着／12番人気）
・9月28日（日）
阪神
4R ジュウリョクピエロ（1着／1番人気）
5R シンゼンアイカ（15着／13番人気）
6R ゴッドカインド（11着／7番人気）
8R フェルシナ（17着／9番人気）
●河原田菜々 今週の騎乗馬
・9月27日（土）
阪神
1R ナムラソラン（6着／15番人気）
2R クリコバロー（6着／9番人気）
・9月28日（日）
阪神
6R クインズシャウラ（12着／14番人気）
●小林美駒 今週の騎乗馬
・9月27日（土）
中山
5R オリジナルアポジー（12着／10番人気）
6R パイシャオピン（5着／1番人気）
7R ゲンジ（8着／1番人気）
12R モリノレッドスター（12着／5番人気）
・9月28日（日）
中山
1R チャーミングアイ（12着／10番人気）
3R シシリアンフラッグ（16着／9番人気）
4R モズセンピロ（16着／8番人気）
8R チュウワクリスエス（1着／2番人気）
●永島まなみ 今週の騎乗馬
・9月27日（土）
阪神
1R フリッシュ（11着／11番人気）
7R ヤマニンアラクリア（12着／11番人気）
12R シリウス（16着／9番人気）
・9月28日（日）
阪神
6R メイショウドライブ（4着／8番人気）
8R イリスレーン（9着／12番人気）
●古川奈穂 今週の騎乗馬
・9月27日（土）
阪神
8R ミストレス（7着／7番人気）
・9月28日（日）
阪神
2R アンジュプロミス（2着／6番人気）
6R ヨシノサプライズ（5着／13番人気）
※主催者発表のものと照らし合わせください