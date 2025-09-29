今村聖奈騎手

　今村聖奈騎手が日曜阪神4RでJRA・99勝目をマーク、ジュウリョクピエロで人気に応えた。藤田菜七子元騎手、永島まなみ騎手に続く史上3人目の女性騎手100勝へ次週は期待が高まる。

JRA通算100勝へリーチ

●今村聖奈 今週の騎乗馬
・9月27日（土）
中山
2R　トラストレガート（12着／12番人気）
3R　カシノハンゾウ（13着／10番人気）
4R　メイショウナナユキ（14着／10番人気）
6R　シルバーニース（10着／13番人気）
7R　トラストモアリズム（11着／7番人気）
12R　ニシノクラウン（16着／12番人気）

・9月28日（日）
阪神
4R　ジュウリョクピエロ（1着／1番人気）
5R　シンゼンアイカ（15着／13番人気）
6R　ゴッドカインド（11着／7番人気）
8R　フェルシナ（17着／9番人気）

●河原田菜々 今週の騎乗馬
・9月27日（土）
阪神
1R　ナムラソラン（6着／15番人気）
2R　クリコバロー（6着／9番人気）

・9月28日（日）
阪神
6R　クインズシャウラ（12着／14番人気）

●小林美駒 今週の騎乗馬
・9月27日（土）
中山
5R　オリジナルアポジー（12着／10番人気）
6R　パイシャオピン（5着／1番人気）
7R　ゲンジ（8着／1番人気）
12R　モリノレッドスター（12着／5番人気）

・9月28日（日）
中山
1R　チャーミングアイ（12着／10番人気）
3R　シシリアンフラッグ（16着／9番人気）
4R　モズセンピロ（16着／8番人気）
8R　チュウワクリスエス（1着／2番人気）

●永島まなみ 今週の騎乗馬
・9月27日（土）
阪神
1R　フリッシュ（11着／11番人気）
7R　ヤマニンアラクリア（12着／11番人気）
12R　シリウス（16着／9番人気）

・9月28日（日）
阪神
6R　メイショウドライブ（4着／8番人気）
8R　イリスレーン（9着／12番人気）

●古川奈穂 今週の騎乗馬
・9月27日（土）
阪神
8R　ミストレス（7着／7番人気）

・9月28日（日）
阪神
2R　アンジュプロミス（2着／6番人気）
6R　ヨシノサプライズ（5着／13番人気）

※主催者発表のものと照らし合わせください