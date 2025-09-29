たった10分で愛車を奪われた…。車窃盗の被害者が語る、悔やんでも悔やみきれない出来事【ママリ】

大切なものが盗まれたらショックですよね。皆さんはどんな防犯対策をしていますか？近年、プロの窃盗団による被害が相次いでいます。うちだけは大丈夫、そう思って対策を怠っていませんか？ぽよ母(@poyohaha)さん一家も、大切な車を盗まれてしまいます。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『クリスマスに車を盗まれた話』をどうぞご覧ください。

愛車が、盗まれた…

ぽよ母さん一家はクリスマス当日に水族館へ行く準備をしていました。いつものように愛車に向かおうとしますが、あるべき場所に車はありませんでした。



盗まれたことをようやく察したぽよ母さん一家。ぽよ母さんの夫は、自動料金収受システム(ETC)のカードをたどっても、車の行き先は追えないだろうと悟ります。なぜ、ぽよ母さん一家の車が狙われたのでしょうか…。

容赦ない窃盗グループの犯行に、思わず崩れ落ちる…

ぽよ母さん一家の車は、プロの窃盗グループに狙われていたことが分かります。防犯カメラの映像をみて、その手際のよさにぼうぜんとする夫…。防犯カメラに写っているにもかかわらず、車の消息をつかむことができないこととても悔しいですよね。



盗難被害に遭いやすい、車種も紹介されています。該当する場合は警視庁の情報を見たり、駐車場の盗難防止対策を見直したりすることが大事なようです。



うっかり車の中に入れっぱなしのものまで一緒に盗まれるなんて、本当に許せません。車の中に物を入れたままにしないことも、被害を少なくする上で大切な心得ですね。

保険金はおりたけど、心は晴れない…

車の保険がおりたことで、多少の金額は戻ってきたぽよ母さん一家。ですが、すぐにその気持ちは晴れないようです…。毎日のように乗り、生活には欠かせなかった愛車です。家族との思い出もたくさん詰まっているでしょう。お金では解決できるものではありませんよね…。



どんなに十分な対策をしても、巧妙化しているプロの窃盗グループには太刀打ちできないかもしれません。それでも、被害にあう可能性を少しでも低くすることはできるはずです。



家族の思い出の一部の大事な車。第二のわが家と言っても過言ではないかもしれません。こだわりと思い入れのある大切な愛車を窃盗から守るために、今一度各自で盗難対策について見直してみましょう。

